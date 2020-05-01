日本IKEA泡麵必囤！低熱量不到200大卡　外包裝還超文青

編輯／Emily 圖／翻攝自ikea.com/jp、nissin.com

IKEA的家具、雜物便宜好用之外，販賣的食物也很受歡迎，先前才大方公開招牌瑞典小肉丸的食譜，現在日本IKEA還將推出泡麵！這系列泡麵走健康路線，使用全植物性原料、非油炸製成，超低熱量最適合減肥中的人，當宵夜吃輕鬆沒負擔，外包裝簡約可愛又有設計感，跪求台灣也開賣。

IKEA泡麵有蔬菜鹽味和咖哩兩種口味，跟上現在的飲食風潮主打「Plant Based」、 生態友善，使用100%植物性原料與非油炸麵，經過日本有機JAS認證，不含化學調味料、棕櫚油。泡麵本身熱量超低，分別只有153大卡、171大卡，為減肥所苦的女性看了是不是超心動，破戒偷吃宵夜一樣能輕鬆沒負擔。

不只口味清新健康，泡麵外包裝也很吸引人，不同於一般泡麵包裝，這系列使用綠、黃兩種底色，配上像麵條的波浪紋路，設計走極簡風格，相當可愛，吃完杯子根本捨不得丟。蔬菜鹽味售價190日圓（約台幣53元）、咖哩味售價250日圓（約台幣69元），目前僅在日本販售，真希望台灣IKEA也能買到！

喜歡吃泡麵的話，日本知名泡麵公司日清食品也有推出期間限定新口味，日清的咚兵衛烏龍麵系列一直擁有高人氣，這次的新口味是「W貝類海鮮」，有著蛤蠣海鮮風味的湯頭很濃郁，裡面的魚板還做成粉色花朵形狀，剛好只在春天季節限定，售價193日圓（約台幣54元）。

在 Instagram 查看這則貼文 Tokuda Shinnosuke（@momoe8823）分享的貼文 於 PDT 2019 年 5月 月 19 日 下午 6:38 張貼



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