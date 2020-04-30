電商增長35％也無力回天！愛迪達Q1營收見底　室內拖成最熱商品

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新冠肺炎（COVID-19）影響全球，時尚與服裝產業深受其害，繼LVMH集團公開2020第一季度財務報表後，Adidas也正式公開自家的成績。第一季Adidas整體營業利潤相比2019年下滑93％，整體銷售額則是減少19％。值得慶幸的是，由於大家避不出門，電商方面有35％的成長，其中瑜伽墊與室內拖最暢銷，但是仍然無法彌補70％實體店面關閉所造成的損失。

▲Adidas公布2020年第一季財務報表。（圖／翻攝自Adidas官網）

由於新冠肺炎率先在亞洲地區爆發，因此報告顯示亞洲地區業績下滑45％、歐洲地區下滑8％，只有北美靠著二月前雙位數的成長業績增長1％。雖然今年Adidas帶來多個Yeezy系列鞋款以及Stan Smith、Superstar聯名系列，但依然無力回天，看來病毒不僅限制人們出門，也嚴重影響購物的心情。





▲北美、俄羅斯分別增長1％與9％。（圖／翻攝自Adidas官網）

▲雖然今年發布多個Yeezy系列鞋款、Stan Smith以及Superstar聯名系列，但依然無力回天。（圖／翻攝自Adidas、Dover Street Market）

此外，Adidas表示大中華地區、南韓恢復速度較其他國家迅速，但是大多數國家的實體店面依然會持續關閉，所以Q2的銷售額預期將會下滑40％，不過，靠值著電商繼續成長，尤其是大陸地區增長最迅速，因此品牌也不至於損失太多。

▲Adidas預測第二季業績依然會下滑，但可以靠著電商支撐。（圖／翻攝自Adidas官網）

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