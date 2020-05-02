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《梨泰院Class》馬賢伊穿華麗蓬裙　當洋娃娃超漂亮

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記者李薇／綜合報導

藝人李周映因演出《梨泰院Class》中的變性人馬賢伊一角，受到很多觀眾的關注，最近她也獲邀參與時尚雜誌的拍攝，只見他其中一套洋裝，身穿復古的大蓬袖上衣，搭配上灰色點點暈染的大蓬裙以及高跟鞋，看起來就像是洋娃娃一樣，相當美麗。

▲李周映,梨泰院Class,DAZED,Dior。（圖／i_icaruswalks IG） 

▲李周映身穿公主裝。（圖／i_icaruswalks IG）

李周映這次為南韓《DAZED》拍攝一系列時尚畫報，每一張都很有特色，其中一套身穿Zara古典蓬袖上衣、灰色點點的蓬裙、腳上穿了DIOR的緞帶高跟鞋，坐在角落，看起來就像是華麗的公主一樣，典雅又端莊。

 ▲李周映,梨泰院Class,DAZED,Dior。（圖／i_icaruswalks IG）

▲牛仔套裝相當帥氣。（圖／i_icaruswalks IG）

另外一套則是身穿Polo Ralph Lauren的牛仔襯衫套裝，整件都是像報紙印刷的質感，搭配後梳的西裝頭造型，讓她看起來又有男性的帥氣，也跟上最近時尚界的潮流，男女裝不分的風格，看起來有著中性的特色。

▲李周映,梨泰院Class,DAZED,Dior。（圖／i_icaruswalks IG） 

▲小鴨子風格超可愛。（圖／i_icaruswalks IG）

還有一套穿搭是一張非常近的近拍，只見她戴上黃色的Q Millinery騎兵帽子，毛茸茸的設計看起來就像是可愛的鴨子，搭配上橘紅色的唇膏，以及黃色的眉彩，看起來真的就像是一隻小鴨，非常逗趣又很時髦。

關鍵字：

李周映, 梨泰院Class, DAZED, Dior, Polo Ralph Lauren
fashion.net

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