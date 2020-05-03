單身女孩請筆記！3款「撩男香」讓妳男友手到擒來

記者李薇／台北報導

香水是很多人穿搭的配件之一，最近也有很多品牌推出厲害的香水，究竟哪些香調聞起來非常迷人，甚至是男生一聞就會愛上，被喻為是「撩男香」，還沒有男友的女孩快點去找這幾瓶噴起來，男友立刻手到擒來。

1.narciso rodriguez for her 桃色花舞女香，50ml、售價3,000元

以柑橘花香調包裹著麝香中調，溫暖而性感，柔嫩玫瑰在粉红胡椒和閃亮佛手柑的襯托下，為麝香中調增添生氣，廣藿香與柔和琥珀組成的活潑木質香調，則帶來一絲亮麗，打造出花瓣般綻放的清新玫瑰花香。

2.伊麗莎白雅頓 綠茶梨花香水，100ml、售價1800元

前調以細膩的安茹梨融合義大利佛手柑、西西里檸檬，以淡淡的柑橘果香喚醒感官體驗，中調以安茹梨花、綠茶霧氣、印度沙巴茉莉、巴拉圭馬黛茶帶來神清氣爽的感受，最後再佐以麝香、琥珀、和白苔等木質香調，創造富有層次的迷人氛圍。

3.浪凡 花漾公主淡香水，30ml、售價1,550元

以多汁的水果香氣開啟，療癒的柑橘香氣搭配上冰涼多汁的西瓜，清新的氣息中圍繞在明亮的花香周圍，核心氣息帶來的是一朵耀眼的紅桂花，桂花的陣陣清香周圍圍繞著明亮的茉莉花瓣融合成獨一無二核心氣息，最後香氣留下柔軟的白麝香與雪松融合堆疊，清新、甜美、溫暖柔美氣息，將花漾公主形象展露無疑。