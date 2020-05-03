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小熊維尼家居品萌翻！毛毛拖鞋懶人必備　在家閒晃就能打掃

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編輯／Emily　圖／翻攝自blog.naver.com/daisolife

韓國大創前不久與小熊維尼合作，推出的粉嫩櫻花系列商品，讓女孩們瘋狂，現在又繼續推出更多維尼商品來搶錢啦！這次的商品偏向家居小物，品項更多元，光拖鞋就有三款，其中有著毛毛底的「清掃拖鞋」讓人超心動，把維尼、小豬穿在腳上不只看著可愛，在家閒晃就能順便拖地。

▲韓國大創小熊維尼拖鞋。（圖／翻攝自blog.naver.com/daisolife）

#拖鞋系列

這次的維尼商品中光拖鞋就有三款，每種都有不同用途，好想通通全包。第一款清掃拖鞋造型可愛，有維尼、小豬兩款，鞋底都佈滿絨毛，跟拖把的毛一樣，穿著它們在家走來走去，就能達到拖地效果，懶人絕對必備。

▲韓國大創小熊維尼拖鞋。（圖／翻攝自blog.naver.com/daisolife）

▲清掃拖鞋售價5,000韓元（約台幣121元）。

第二款是塑膠拖鞋，防水材質拿來當浴室拖鞋很適合，隨時要穿出門也很方便，有維尼、小豬、跳跳虎三種款式。

▲韓國大創小熊維尼拖鞋。（圖／翻攝自blog.naver.com/daisolife）

▲塑膠拖鞋售價5,000韓元（約台幣121元）。

第三款是在一般客廳、房間都能穿的立體玩偶室內拖鞋，完整包覆能讓腳部保持溫暖，上面的立體玩偶超級Q，還可以搭配可愛踏墊。

▲韓國大創小熊維尼拖鞋。（圖／翻攝自blog.naver.com/daisolife）

▲玩偶室內拖鞋售價5,000韓元（約台幣121元）、腳踏墊售價3,000韓元（約台幣72元）。

#清潔小物

用維尼造型小物來打掃，心情會瞬間變好，不再討厭做家事。這款維尼超纖維清潔刷上面的絨毛可以清除灰塵，體積小超方便，隨手就能拿來用。

▲韓國大創小熊維尼拖鞋。（圖／翻攝自blog.naver.com/daisolife）

▲ 維尼清潔刷售價3,000韓元（約台幣72元）。

除了清掃房子的用品，還有推出清潔身體專用的洗澡海綿、手套、毛巾，沐浴時有超萌的維尼、小豬陪伴也太美好。

▲韓國大創小熊維尼拖鞋。（圖／翻攝自blog.naver.com/daisolife）

▲沐浴海綿、毛巾、手套各售價2,000韓元（約台幣48元）。

#抱枕、靠墊

喜歡娃娃但覺得無用，可以考慮抱枕和坐墊，維尼、小豬的大頭做成抱枕、墊子萌翻，拿來壓著、躺著一定很療癒。

▲韓國大創小熊維尼拖鞋。（圖／翻攝自blog.naver.com/daisolife）

▲韓國大創小熊維尼拖鞋。（圖／翻攝自blog.naver.com/daisolife）

▲抱枕、坐墊各售價5,000韓元（約台幣121元）。

除了大創，韓國的連鎖咖啡Hollys Coffee也與小熊維尼合作，推出一系列聯名商品，其中一款隨行杯就超級可愛，造型像咖啡外帶杯，上面有維尼、跳跳虎⋯等多個角色的圖案，好想購入一整套，另外還有馬克杯、文具系列、手機配件等多種商品。


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關鍵字：

小熊維尼, 大創, 韓國, 拖鞋, 雜貨, 小物
fashion.net

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