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【奧斯塔羅】你是個有距離感的人嗎？

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▲你是個有距離感的人嗎？。（圖／奧斯塔羅提供）

距離感在愛情中是件美好的事
但在人際間的相處就不一定了

現在就趕快跟著奧斯老師來看看
你是不是個有距離感的人！

＜＜直覺選一張牌＞＞

牌l 距離感指數40%

抽到這張牌的朋友，身上其實沒有什麼距離感，因為你相當隨和，且不愛跟人計較，面對不愉快或爭執也不喜歡追究，所以這張牌也有著天真浪漫與單純的意思，雖然你偶爾會有點小脾氣或是看不慣周遭的一些作為，但你會學著用最舒服的方式給予提醒，奧斯要說當你的朋友可真是件幸福的事呢！

牌ll 距離感指數80%

抽到這張牌的朋友，其實你很不好親近，你是個容易對他人起防備心的人，對於自己的事情保衛心很重，不喜歡別人來探討你的八卦或隱私，並且也不喜歡主動去談論他人。不過，奧斯要說跟你熟了之後，反而能輕易感受到你是個積極樂觀且衝進十足的人，只是在那些尚未跟你熟識的人，你帶給人的距離感就會相當重喔！

牌lll 距離感指數60%

抽到這張牌的朋友，你沒有這麼好親近，不是說你個性不好或脾氣大，只是大多時候你彷彿陷入了沉思的世界裡，因為你的小劇場很多，念頭也動的快，常常一個人就陷入思考中，所以當周遭的人想要接近你，反而就沒有這麼的容易了。奧斯要提醒抽到這張牌的朋友，要多關心一下周遭環境，千萬別老是活在自己的世界裡囉。

牌lV 距離感指數20%

抽到這張牌的朋友，你身上沒有什麼距離感，因為你天生就是個相當親切的人，在你附近總多了點溫馨，雖然不至於笑臉常掛臉上，但總是樂於幫助別人，而這樣的一張牌其實也代表著包容與接納，因此在朋友有狀況或需要幫忙時，你會很願意給予協助，可要好好保持下去了。

▶請點我FB:奧斯塔羅行動占卜

關鍵字：

奧斯塔羅, 運勢, 塔羅
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