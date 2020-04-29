【奧斯塔羅】曖昧對象再主動還有機會嗎？

曖昧時的起起伏伏

總是牽動我們的情緒

面對冷淡的曖昧期

再主動還有機會嗎？

今天就和奧斯老師一起來看看

這對象再主動還有機會嗎？

＜＜直覺選一張牌＞＞

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選到這組牌的朋友，若要積極主動的話，要先花點時間好好觀察這對象，畢竟這樣的牌組有其他對象或是第三人感情的意思存在，因此這對象的生活周遭，可能有其他對象正在接近中，所以奧斯老師要建議你，若你喜歡這對象也還想積極點，那就要先觀察一下了，否則到最後投入感情卻沒有在一起，可就賠了夫人又折兵了。

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選到這組牌的朋友，建議你算了，若最近這對象對你冷淡或回訊息沒像以前那麼快，奧斯老師提醒你要先調整自己，且不要再期待了。畢竟這樣的牌組代表分離或是沉澱，多半是熱情下降以及感覺薄弱，所以面對這對象時，要先想想是否真的很有興趣，不然建議先退後當朋友就好了喔！

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選到這組牌的朋友，趕緊加把勁就可以和曖昧對象相處了，畢竟這樣的牌組代表情感合作以及互動往來，大多時候暗示著交往的可能性，若你真的喜歡這對象，並且前陣子走得很近的話，奧斯老師就會建議你再釋放點訊息或是主動做球，好讓對方感受到愛意，如此以來就有滿大的機會再次擦出火花，不過，千萬不要主動告白或是丟直球，只是要讓對方稍稍知道你的想法及感覺唷！

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選到這組牌的朋友，建議你過段時間再積極一點，現在不要太過積極或是一直傳訊息給對方，畢竟這樣的牌組代表生活或是工作上的忙碌，有時候只是因為對方生活上的事情太多，所以讓彼此的關係有點冷淡，導致你轉移熱情與專注。奧斯老師建議你先給對方一些空間，過陣子再和對方聯繫會是比較好喔！

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