粉彩春捲包太夢幻！3種實用法　背上街賺飽回頭率

文／C編

概念來自德國的LOQI「春捲包」因為可以任意折疊、收納，受到很多人的喜愛，光看各式圖案就覺得療癒，想買當然要知道怎麼用，才可以發揮最大的效果，因此，小編幫你整理出來3個最好用的地方，只要擁有一定可以派得上用場，除了方便之外，粉色系噴發少女心、黑白色有個性，快找到命定款吧！

▲出門不用再買購物袋，春捲包就搞定。（圖／翻攝自LOQI IG）



採購必需

限塑政策之後，不管是去大賣場或是到便利商店，幾乎都不提供塑膠袋，為了環保，帶袋子出門購物才是正確的，但每次都要手拿一個大袋子很不方便，因此像這樣可以收納的春捲包，小小一個就可以丟在包包裡面，就非常方便，春捲包附的小拉鍊袋還能收納零碎小物，再加一分。

旅行必帶

很多人出國旅行一定會大買一些平時在台灣吃不到也看不到的東西，常常身上背的包包都會裝滿，但又裝不下的時候，隨身攜帶的春捲包就可以派上用場，小小的東西卻可以張開變成很大的袋子，可以裝下很多零食、藥妝等產品，相當方便又實用。

▲春捲包可以捲起或放進小拉鍊袋收納。旅行系列原價450元，特價350元，購買3件再8折。點我購買。

▲上班旅行都超實用的春捲包。



上班便當袋

因為材質選用防潑水的設計，因此平時使用也很OK，不怕用髒，像是可以裝上班需要帶的便當或是買飲料的時候可以用，中午外出覓食，帶上它最適合，正餐之外的飲料、零食通通能裝進去，避免手上拿一堆，又怕丟三落四的窘境。

超級好用的春捲包，在購物平台「Her和她」就可以買得到，其中旅行系列從4月30日到5月4日，任選3件就享8折優惠，快揪朋友一起來入手！

【粉嫩色調噴發少女心】

▲春捲包Kik iLala款，正反兩面圖案不同，原價550元、特價450元。點我購買。

▲春捲包博物館系列、城市系列。點我購買。

▲哈妮鹿春捲包，原價550元、特價450元。點我購買。

【黑白色調個性滿滿】

▲黑白色系的春捲包。點我購買。

▲旅行系列春捲包，原價450元，特價350元，購買3件再8折。點我購買。

【繽紛彩色活潑可愛】

▲各種圖案、花卉，繽紛的色調好吸睛。點我購買。