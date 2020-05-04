包・開箱／女星搶背Marc Jacobs「午餐盒」方包　可愛、實用小資上班包首選

▲MARC JACOBS「THE BOX」包開箱，可愛又實用女星都在背！（影／記者王則絲攝）



記者王則絲／台北報導

大家近期在IG上也許經常看見MARC JACOBS「THE BOX」包的身影，台灣女星曾之喬、王淨、安心亞以及席惟倫、紀卜心都已率先示範背上，方正的包型最方便於日常搭配，撞色設計可愛度激增，且大、小兩個尺寸都超能裝，今日《ET FASHION》就來為大家開箱細節，看看到底為什麼女神們都搶著背：

▲曾之喬配戴The Box包粉色款。（圖／翻攝自IG@chiaochiaotzeng）



MARC JACOBS「THE BOX」系列以復古方方正正的午餐盒為靈感來源，雙拉鏈開口則是延續了品牌經典Snapshot相機包的特色，可手提或是肩背、亦可選擇不同肩帶營造出不同風格，版型硬挺，即使不裝滿也能維持完美包型，壓紋皮革抗刮且耐磨，日常使用不需要提心吊膽害怕包包受傷。

▲安心亞、王淨示範黑白配色款式，安心亞身上為23公分中型，王淨則是選用20公分迷你款。（圖／翻攝自IG@xinya_an、@_ginglebellaaa）



本次《ET FASHION》分別開箱了THE BOX系列23公分的中型與20公分的迷你包款：

影片中可以看到此包款前後擁有兩層容量相當的夾層，黑白配色款式經典百搭，曾之喬示範的粉色款式搭配米色做拼接撞色處理，手提把部分兩色材質稍有不同，黑白款為柔軟的PVC，粉色則是採用硬殼，提起時能夠稍微增長，不卡手指。

然而大家最關切的容量部分，這款「The Box」包可以說與時下風靡的「小廢包」完全沾不上邊，兩種大小的內部空間都相當寬敞，並附有拉鍊暗袋，即便是迷你款也能輕鬆裝入手機、錢包、耳機、行動電源等出門必備物品，中型款式更可放入B5筆記本，很適合上班族當作上班包，硬是比別人時髦一截。

▲20公分、23公分大小差異，與手提把刻字的不同。（圖／記者王則絲攝）

▲The Box餐盒包（23cm）NT＄18,900、The Box餐盒包（20cm）NT＄16,900。（圖／翻攝自官網）



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