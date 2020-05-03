奧斯塔羅12星座一周運勢0504-0510　牡羊各方面都強、射手工作突發狀況多

2020504-0510奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！

恭喜本周最旺星座

TOP1：牡羊座事業運最旺！學／事業運方面，如果一直有煩惱的工作內容，下周有望做個段落，稍稍減緩壓力。另外，如果業務或自有公司類型的朋友，下周有望進點新案子，好讓工作有所突破。

TOP2：巨蟹座愛情運最旺！雙方關係在下周充滿濃烈的愛意，相處與想法上都將更加融洽，部份問題也在下周獲得解決。單身的朋友，奧斯提醒你下周要注意桃花的出現，或許會有還不錯的對象，要多加注意喔！

TOP3：處女座金錢運最旺！正財運佳適合投資，多留意國際投資走向方面的訊息，這對你的投資會有加分。

本周需注意星座

1.射手座事業運需要留意：過往學／事業穩定的朋友，下周將開始動搖起來，會是不太穩的一周，工作上要多留意細節，才能避免粗心大意，以免因一周的不穩影響之後的工作狀況喔！

2.獅子座愛情運需要留意：下周對於情感稍微產生逃避的想法，或是面對事情的積極度降低，連帶影響愛情時的狀況。另外，過往的回憶在下周將浮現讓你感到苦惱，需多加留意囉。

3.雙魚座金錢運需要留意：正偏財運都不是非常理想，甚至會有小破財的機會，奧斯建議下周避免不必要的開銷也多遵守交通規則，以免讓國庫多筆入帳。

牡羊座

開運顏色：粉紅色

幸運數字：09

整體運勢★★★★

解析：下周牡羊的行動力提高許多，過往有不想解決的事情，將在下周有解決的機會。奧斯要提醒，雖然行動力的提升讓你在下周顯得極積許多，但卻有三分鐘熱度及欠缺周詳計畫的狀況，所以在處理事情或是付諸行動前記得要多想一下，以免結果不盡理想。

愛情運勢★★★★★

解析：雙方的感情在下周積極許多，對於目前的感情也有極高的共識，是充滿熱情的在經營這段感情，並且樂意分享心中的想法，所以要好好把握下周的時間喔！單身朋友下周要多留意一些，或許會有還不錯的桃花出現。

事業（學業）運勢★★★★★

解析：學／事業運方面，如果一直有煩惱的工作內容，下周有望做個段落，稍稍減緩壓力。另外，如果業務或自有公司類型的朋友，下周有望進點新案子，好讓工作有所突破。

金錢運勢★★★★★

解析：正財運運勢良好，建議下周在本業上多加努力，短期內將有進財的可能，要好好把握。

金牛座

開運顏色：天空藍

幸運數字：10

整體運勢★★★★

解析：下周金牛朋友顯得腳踏實地許多，踏實的因素在下周完全落實在你的生活中，而這樣的態度將讓周遭朋友感到安心與穩定，所以下周將會是實際的一周。另外，需要注意的是下周物質慾望提升許多，要多避免不要的開銷囉。

愛情運勢★★★★

解析：下周的感情世界同樣顯得踏實，不會有太大的起伏，但相對的雙方的情感也顯得平淡不會有太多激情。

事業（學業）運勢★★★

解析：學／事業方面顯得勞累許多，因為腳踏實地的關係讓自己下周在工作上都親力親為，也因為這樣的狀況讓自己忙得有點不可開交。

金錢運勢★★★

解析：偏財運勢不佳，正財運勢較好，所以多留心在事業工作上，有機會為你增加許多收入喔！

雙子座

開運顏色：紫色

幸運數字：25

整體運勢★★★★

解析：下周雙子朋友思緒清晰也活絡許多，如是需要動腦的時期，下周會是值得好好把握的一周。另外，因下周的思緒清晰許多，所以面對問題都能妥善解決不拖拉，會是個解決能力良好的一周。奧斯提醒下周雖然思緒條理清晰，但卻始終有未付諸行動的情況存在，所以下周行動與思緒並行將會是好上加好的一周。

愛情運勢★★★

解析：下周對於愛情的思緒清楚許多，卻因如此導致僅存在想的階段，有點忽略現實的發展，所以要著重在現實發展，這樣對情感的發展才會比較好。

事業（學業）運勢★★★

解析：下周在學／事業方面顯得有點不切實際的狀況，可能是手邊工作還沒完成就想著要如何慶祝，所以下周雖工作能力不錯，但也要運用在對的地方喔！

金錢運勢★★★★★

解析：下周正財運良好，若是設計性質、業務性質或是企劃性質工作的朋友，下周有望多接些case好賺點錢喔！

巨蟹座

開運顏色：白色

幸運數字：36

整體運勢★★★★★

解析：巨蟹的朋友下周將是充滿開心與愉悅的一周，心靈上的喜悅反應於外在讓你整體看起來都清新不少，若目前有煩人的事情也都在下周畫個段落，讓你長久以來的緊繃放鬆不少。

愛情運勢★★★★★

解析：雙方關係在下周充滿濃烈的愛意，相處與想法上都將更加融洽，部份問題也在下周獲得解決。單身的朋友，奧斯提醒你下周要注意桃花的出現，或許會有還不錯的對象，要多加注意喔！

事業（學業）運勢★★★★

解析：下周學／事業將有望踏上一段成功的旅程，成功的距離將在下周拉近一大步，而手邊繁雜的工作與事情也有望畫下一個段落。

金錢運勢★★★★

解析：正財運不錯，長久努力的成工將在下周獲得金錢上的回報，會是個豐收的一周。

獅子座

開運顏色：銀色

幸運數字：75

整體運勢★★★

解析：獅子朋友下周會是放棄思考的一周，過往思需清晰的狀況不在如此強烈，所以下周在面對事情會較被動些，奧斯建議面對人、事、物要主動些，不然下周的被動將影響許多後續狀況唷！

愛情運勢★★

解析：下周對於情感稍微產生逃避的想法，或是面對事情的積極度降低，連帶影響愛情時的狀況。另外，過往的回憶在下周將浮現讓你感到苦惱，需多加留意囉。

事業（學業）運勢★★

解析：下周學／事業被動許多，使不上力的感覺將強烈出現，以致處理事情或面對問題時，都多了厭倦感。另外，清晰的思考及小心謹慎的態度將充斥在你下周的學／事業上，因此在面對自己的目標與工作內容時都變得更加輕鬆喔！

金錢運勢★★

解析：正偏財運較差，不建議進行理財和投資，若現有投資的朋友下周不建議作增資動作。

處女座

開運顏色：灰色

幸運數字：99

整體運勢★★★

解析：下周處女座的朋友，面對目前的環境感到自己的不足，因此有提升自己的想法出現，面對目前熟悉的現況開始猶豫是否要做些改變，而這樣的狀況也讓自己開始做自我提升的動作，將是個良好的一周。

愛情運勢★★★

解析：下周會感覺目前的愛情不太足夠，少了些什麼，因此下周思緒的提升將帶領感情進入更深的層次，也願意帶領另一半向前邁步。

事業（學業）運勢★★★

解析：學／事業上將面臨一些轉變，可能是新業務的授命或工作內容的變換，換言之將是個充滿變動的工作周期。

金錢運勢★★★★★

解析：正財運佳適合投資，多留意國際投資走向方面的訊息，這對你的投資會有加分。

天秤座

開運顏色：褐色

幸運數字：04

整體運勢★★★★

解析：下周天秤朋友積極上進許多，這樣的上進及積極卻不像是在怠惰中改變，反而像是在精益求精的感覺，面對許多事情下周有更多自我的看法，因此開始著手去調整過往看似不錯的事情，將是個非常好的周期，只是適時調整是好的，但可別過了頭像鑽牛角尖般喔！

愛情運勢★★★★

解析：雙方更願意在目前的情感裡努力，讓雙方在目前的感情都感到穩定、踏實許多，並且面對問題與爭執雙方也積極的處理，這也讓雙方的感情在下周更進一步。

事業（學業）運勢★★★★

解析：對於目前的學／事業更加投入與認真，並不斷尋找往上爬升的機會。自有公司方面的朋友，會有更加積極拓展事業版圖的想法，將會是積極向上的一周喔！

金錢運勢★★★★

解析：正財運優於偏財運，專業努力受到職場主管的肯定，有望得到許多的金錢回報。

天蠍座

開運顏色：橘色

幸運數字：55

整體運勢★★★

解析：下周天蠍朋友粗心許多，許多事情思考得不夠周詳就付諸行動，導致之後有問題爆發的隱憂。奧斯建議下周思緒的清晰狀況及決定，要多花點時間思考。另外，下周內心的渾沌將影響自己不少，所以壓力及情緒要懂得發洩，可別因此影響自己太深唷！

愛情運勢★★

解析：雙方下周面對情感有稍稍漫不經心的感覺出現，建議要花點心思經營目前的情感，可別因為忙碌疏忽了另一半。

事業（學業）運勢★★

解析：粗心大意的狀況在學／事業方面顯得更加嚴重，奧斯提醒下周面對學／事業要多提起些熱情，在面對工作時也要再細心一些，別讓下周的狀況抹煞了過去的努力喔！

金錢運勢★★★

解析：正偏財運都不理想，下周存在破財的機會，奧斯建議下周著重如何守財會是一大重點喔！

射手座

開運顏色：藍色

幸運數字：63

整體運勢★★

解析：過往扎下的根基在下周動搖起來，讓射手朋友在下周面臨些困境，例如工作上的瓶頸或是事業的困難。奧斯提醒下周面臨狀況時，該花心思好好想想目前事情的其他出路，環境改變的同時我們也要隨之調整，以免設限自己喔！

愛情運勢★★

解析：對於感情的未來感到擔憂，雙方都無法有效的掌握未來，將朝向彼此重心都失去的方向發展。下周要好好調整彼此在感情世界裡的步伐囉。

事業（學業）運勢★★

解析：過往學／事業穩定的朋友，下周將開始動搖起來，會是不太穩的一周，工作上要多留意細節，才能避免粗心大意，以免因一周的不穩影響之後的工作狀況喔！

金錢運勢★

解析：正偏財運皆不佳，也有破財的機會，類似交通罰單等的可能性存在，或是莫名花筆金錢，下周要多加注意囉。



摩羯座

開運顏色：黃色

幸運數字：11

整體運勢★★★★

解析：下周摩羯座的朋友對於現況感到知足，不像過去那麼給自己壓力，開始懂得享受生活。但有好有壞，奧斯提醒停下腳步休息的同時，可別停下自己對未來的規劃與企圖心喔！

愛情運勢★★★★

解析：雙方沉溺在目前的感情相處中，不願意打破這樣的感覺，但奧斯提醒要是習慣也就停下向前的腳步了。

事業（學業）運勢★★★

解析：在學／事業方面都算相當穩定的一周，讓自己在目前的環境中安定下來，不會有太大的起伏。

金錢運勢★★★

解析：正偏財運平穩的一周，不會有太大的起伏，偶爾花點小錢犒賞自己是可以的喔！

水瓶座

開運顏色：綠色

幸運數字：65

整體運勢★★★

解析：長久以來堅持的事物或想法在下周受到不小的挑戰，有可能是家人也有可能是來自朋友，而這樣的狀況也讓水瓶朋友的情緒稍稍受到影響，奧斯提醒下周在面對自己想做的事或想法要堅持一些，避免因為外來的評價而動搖了自我的內心喔！

愛情運勢★★★

解析：下周兩人之間有不小的口角狀況產生，但終屬暫時性的，而這樣爭執也將帶領彼此進入更深的情感層次中，因此奧斯提醒下周的爭吵可別往心裡去囉。

事業（學業）運勢★★★★

解析：目前的學／事業中，有機會創造還不錯的成績，因此下周將會在工作上做得有聲有色，要好好把握囉。

金錢運勢★★★★

解析：偏財運勢較差，正財運勢還不錯，要是下周有機會和朋友聚會或見面，有機會了解到不錯得進財機會喔！

雙魚座

開運顏色：橄欖綠

幸運數字：45

整體運勢★★

解析：下周雙魚朋友，無來由念舊起來，過往的事情三不五時浮現在你目前的生活中，有那麼點守舊的狀況發生。另外，因為這樣的狀況讓自己停留在過去，不太願意踏出新的一步，讓自己顯得孤獨許多，下周要多避免想到過去的事情，以免影響到你目前的生活喔！

愛情運勢★★

解析：下周兩人的爭執狀況將更加明顯，會為了一些小事情出現爭吵，奧斯建議下周多避免和另一半起爭執，因為下周的爭執是都將容易得讓另一半往心裡面去，不是會隨時間淡掉的爭執，所以面臨情緒或爭執時多想一下或主動退讓會比較好。

事業（學業）運勢★★★

解析：下周學／事業方面，對於目前的公司或學業感到萬分的灰心，甚至會有偷懶的狀況出現，而這樣的狀況連帶也會影響到上司或同事之間對你的評論，所以下周在工作要再多加把勁，面臨問題也要適時地向外求援喔

金錢運勢★

解析：正偏財運都不是非常理想，甚至會有小破財的機會，奧斯建議下周避免不必要的開銷也多遵守交通規則，以免讓國庫多筆入帳。

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