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泛紅退散！靠「神級精華」小藍瓶立刻舒緩口罩肌

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文／C編

現在很多人都會隨時隨地戴著口罩，避免受到疫情的影響，不過因為長時間悶著，肌膚也開始出現問題，像是敏感泛紅、皮膚乾癢，甚至出現痘痘等狀況，讓人是無奈又煩躁，這時可以透過舒緩又保濕的單品，運用純粹的成分，帶給肌膚最自然的呵護。

▲自然美,瑞昇,醫美,保養,口罩肌,口罩,。（圖／品牌提供）

▲「神級精華」γ-PGA複方高效保濕精華液，60ml、售價1,980元。（圖／品牌提供）

之前就有網友分享過一套保養品，即使在醫美術後，肌膚泛紅、脫皮的狀態下使用，也能夠立刻穩定肌膚狀態，給予溫和有效的修護，就是東森自然美的瑞昇醫美系列，最近因為疫情的影響，旗下「急救三寶」關鍵字又被搜爆，很多人都在搶著購買此系列，就是希望肌膚可以水嫩又穩定。

▲自然美,瑞昇,醫美,保養,口罩肌,口罩,。（圖／品牌提供）

▲深層保濕舒敏精華乳，30g、售價3,080元。（圖／品牌提供）

被喻為是「急救三寶」的單品，就是瑞昇醫美旗下的γ-PGA複方高效保濕精華液、深層保濕舒敏精華乳、平衡滋養霜，其中精華液又被稱作是「神級精華」，塗抹之後可以立刻舒緩肌膚乾燥敏感的狀態，達到長效深層保濕的效果，連曬後肌膚都可以使用，達到鎖水補水，重現細緻完美的透亮膚況。

▲自然美,瑞昇,醫美,保養,口罩肌,口罩,。（圖／品牌提供）

▲平衡滋養霜，30g、售價1,500元。（圖／品牌提供）

同系列另外兩寶就是深層保濕舒敏精華乳還有平衡滋養霜，在使用完精華液之後，可以按照肌膚狀況，選擇使用精華乳或是滋養霜，像是油性、混和性肌膚就推薦精華乳來安撫保濕，乾性肌膚就可以使用霜狀的保養，透過裡面的油脂帶給肌膚完整的修護力，一整晚修護潤澤。

γ-PGA複方高效保濕精華液
購買連結：https://www.etmall.com.tw/i/2490895

深層保濕舒敏精華乳
購買連結：https://www.etmall.com.tw/i/2490941

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關鍵字：

自然美, 瑞昇, 醫美, 保養, 口罩肌, 口罩
fashion.net

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