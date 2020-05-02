fb ig video ETtoday search mobile

《美少女戰士》香水想收全套！13個角色都有專屬氣味　噴上立馬華麗變身

>

編輯／Emily　圖／翻攝自primaniacs.com、p-bandai.jp

《美少女戰士》是許多人童年的回憶，這次即將與日本香水品牌Primaniacs合作，推出聯名香水。香水系列配合卡通中月光仙子、水星、木星⋯等多個角色，共推出十三種香氣，每一個都對應角色，依照他們的性格量身打造，聞著味道就能想起角色，噴在自己身上彷彿能立刻變身。

▲美少女戰士香水。（圖／翻攝自primaniacs.com）

▲美少女戰士香水。（圖／翻攝自primaniacs.com）

月野兔的香水味與她天真爛漫的性格相符，前調是清新的水果味，接著有玫瑰、丁香花味道慢慢散發，讓人想起卡通中帶著幻影的美麗公主。小小兔款是散發活力的桃子味，帶有年輕可愛的氛圍，後續則有棉花糖般的奶油甜味，無辜惹人疼。

▲美少女戰士香水。（圖／翻攝自primaniacs.com）

水星的香味柔和清新，前調是檸檬香，接續著睡蓮、茉莉的淡雅香氣，帶有溫柔安定的氛圍。木星的香味是黑醋栗與青蘋果，略有辛辣感，同時還能聞到玫瑰、天竺葵的女性化味道，混合出活潑浪漫感。

▲美少女戰士香水。（圖／翻攝自primaniacs.com）

火星性格熱情溫暖，香水味道如同他的一樣，前調是梔子花、白松香，後續帶有櫻花與琥珀香。金星的味道是閃閃發光的佛手柑搭配華麗的花香，茉莉與果香混合，散發貴族氣息，味道讓人心情愉悅、瞬間開朗。

▲美少女戰士香水。（圖／翻攝自primaniacs.com）

天王星的高冷氣質，對應成涼爽的海洋、香草氣味，再搭配茉莉、麝香，帶有一股無法抗拒的魅力。海王星端莊優雅，薄荷與海風味道結合清涼舒爽，後續帶有柔和的牡丹花香。

▲美少女戰士香水。（圖／翻攝自primaniacs.com）

土星帶有神秘面紗，味道猶如夜裡的櫻花，靜謐而美麗，再結合鳶尾花、檀香木，給人幽靜的感覺。冥王星的香氣以柑橘、洋甘菊為主，搭配玫瑰、茉莉等花香，淡淡的味道很甜美，能舒緩焦慮，帶來鎮定力量。

▲美少女戰士香水。（圖／翻攝自primaniacs.com）

「星光三人組」香水跟他們的人一樣，帶有獨特個性。星野光款的檸檬汽水味道，與白麝香搭配出濃郁香氣。大氣光款如同他的性格一樣冷靜沉著，以帶有安定效果的薰衣草為主。夜天光款是清涼薄荷結合柑橘，還帶有白玫瑰的甜味，整體味道年輕而清爽。

▲美少女戰士香水。（圖／翻攝自primaniacs.com）

▲美少女戰士香水。（圖／翻攝自primaniacs.com）

這系列香水售價5,417日圓不含稅（約台幣1,509元），現階段開放預購，預計6月26日正式推出。另外，日本bandai也推出一款《美少女戰士》香水指緣油，有檸檬、桃子兩款味道，華麗的瓶蓋有立體月亮與水晶，分別是玫瑰金與金色，如同變身器一樣的造型，讓粉絲超想收藏。售價4,400日圓（約台幣1,225元），預計九月發售。

▲美少女戰士香水。（圖／翻攝自primaniacs.com）

▲美少女戰士香水。（圖／翻攝自primaniacs.com）

►《美少女戰士》超大打卡牆現身高雄！還有神杖唇蜜、蝴蝶結香水想全包

►《庫洛魔法使》聯名飾品浪漫登場！櫻狼定情物小熊變對戒　揪男友一起戴超甜

關鍵字：

美少女戰士, 聯名, 香水, 美戰
fashion.net

熱門文章

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

瑞莎3歲女兒搶穿4萬元MANOLO BLAHNIK高跟鞋

瑞莎3歲女兒搶穿4萬元MANOLO BLAHNIK高跟鞋

2020新錶／W＆W錶展上線　看看哪只沛納海保固70年

2020新錶／W＆W錶展上線　看看哪只沛納海保固70年

5雙「小白鞋」橫掃全球時尚圈　不敗經典款10年後繼續穿

5雙「小白鞋」橫掃全球時尚圈　不敗經典款10年後繼續穿

侯佩岑在家背4.7萬7元Chloe包　釣出梁詠琪喊女神

侯佩岑在家背4.7萬7元Chloe包　釣出梁詠琪喊女神

GA「黑管唇釉」搶先全球首賣！#101溫柔奶茶色必收

GA「黑管唇釉」搶先全球首賣！#101溫柔奶茶色必收

吳卓源、李玉璽帶逛PRADA叢林風快閃店　檸檬黃夯包超欠敗

吳卓源、李玉璽帶逛PRADA叢林風快閃店　檸檬黃夯包超欠敗

J’adore香氛添新成員！髮香噴霧、滾珠瓶報到

J’adore香氛添新成員！髮香噴霧、滾珠瓶報到

「米其林起司蛋糕」食譜公開沒道理不跟！

「米其林起司蛋糕」食譜公開沒道理不跟！

CITIZEN強悍設計吸引戶外好手　上山下海安啦！

CITIZEN強悍設計吸引戶外好手　上山下海安啦！

ET Fashion

推薦閱讀

5月新球鞋出現回憶殺！「流川楓」AJ5回歸　《灌籃高手》鐵粉必須收

5月新球鞋出現回憶殺！「流川楓」AJ5回歸　《灌籃高手》鐵粉必須收

瘦側腰、消除下腹部贅肉！每天必練4組運動，在家躺著就能做

瘦側腰、消除下腹部贅肉！每天必練4組運動，在家躺著就能做

Lisa把大家驚呆的20吋細腰　公開「健身菜單」4動作，做完超有感

Lisa把大家驚呆的20吋細腰　公開「健身菜單」4動作，做完超有感

KINAZ X 史努比第二波胡士托也加入！復古CHIC風展現低調可愛 把握5個塗抹護唇膏的最佳時機　讓雙唇滋潤更加乘 潮人都在背的「春捲包」　逛超市也變成時尚伸展台 日本IKEA泡麵必囤！低熱量不到200大卡　外包裝還超文青 網友好評的5部「驚悚恐怖片」　在家關燈看，直接變試膽大會 不再怕弄丟！Prada玫瑰粉小牛皮、Burberry泰式奶茶「掛頸卡夾」通勤必買　 身體也有「換季霉」！簡單3招排出濕氣，還能消水腫

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面