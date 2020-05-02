《美少女戰士》香水想收全套！13個角色都有專屬氣味　噴上立馬華麗變身

編輯／Emily 圖／翻攝自primaniacs.com、p-bandai.jp

《美少女戰士》是許多人童年的回憶，這次即將與日本香水品牌Primaniacs合作，推出聯名香水。香水系列配合卡通中月光仙子、水星、木星⋯等多個角色，共推出十三種香氣，每一個都對應角色，依照他們的性格量身打造，聞著味道就能想起角色，噴在自己身上彷彿能立刻變身。

月野兔的香水味與她天真爛漫的性格相符，前調是清新的水果味，接著有玫瑰、丁香花味道慢慢散發，讓人想起卡通中帶著幻影的美麗公主。小小兔款是散發活力的桃子味，帶有年輕可愛的氛圍，後續則有棉花糖般的奶油甜味，無辜惹人疼。

水星的香味柔和清新，前調是檸檬香，接續著睡蓮、茉莉的淡雅香氣，帶有溫柔安定的氛圍。木星的香味是黑醋栗與青蘋果，略有辛辣感，同時還能聞到玫瑰、天竺葵的女性化味道，混合出活潑浪漫感。

火星性格熱情溫暖，香水味道如同他的一樣，前調是梔子花、白松香，後續帶有櫻花與琥珀香。金星的味道是閃閃發光的佛手柑搭配華麗的花香，茉莉與果香混合，散發貴族氣息，味道讓人心情愉悅、瞬間開朗。

天王星的高冷氣質，對應成涼爽的海洋、香草氣味，再搭配茉莉、麝香，帶有一股無法抗拒的魅力。海王星端莊優雅，薄荷與海風味道結合清涼舒爽，後續帶有柔和的牡丹花香。

土星帶有神秘面紗，味道猶如夜裡的櫻花，靜謐而美麗，再結合鳶尾花、檀香木，給人幽靜的感覺。冥王星的香氣以柑橘、洋甘菊為主，搭配玫瑰、茉莉等花香，淡淡的味道很甜美，能舒緩焦慮，帶來鎮定力量。

「星光三人組」香水跟他們的人一樣，帶有獨特個性。星野光款的檸檬汽水味道，與白麝香搭配出濃郁香氣。大氣光款如同他的性格一樣冷靜沉著，以帶有安定效果的薰衣草為主。夜天光款是清涼薄荷結合柑橘，還帶有白玫瑰的甜味，整體味道年輕而清爽。

這系列香水售價5,417日圓不含稅（約台幣1,509元），現階段開放預購，預計6月26日正式推出。另外，日本bandai也推出一款《美少女戰士》香水指緣油，有檸檬、桃子兩款味道，華麗的瓶蓋有立體月亮與水晶，分別是玫瑰金與金色，如同變身器一樣的造型，讓粉絲超想收藏。售價4,400日圓（約台幣1,225元），預計九月發售。

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