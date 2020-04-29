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2020新錶／金牌特務愛錶來台　萬寶龍包辦休閒、復古與紳士風

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▲萬寶龍熱騰騰的2020新錶來台展出。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

因新冠肺炎疫情取消了日內瓦鐘錶與奇蹟錶展（Watcheds & Wonders），參展的萬寶龍（Montblanc）直接將熱騰騰的新錶引進台灣，一切設計朝實用功能靠攏，款式則包辦休閒、復古與紳士風格，同時發布主演電影《金牌特務》的英國演員泰隆艾格頓（Taron Egerton）與大陸男星陳坤出任新任品牌大使，兩人拍攝形象照戴的錶款正是主打的1858系列Geosphere世界時間腕錶。

▲▼ 萬寶龍 。（圖／公關照）

▲電影《金牌特務》男主角泰隆艾格頓成為萬寶龍新任品牌大使，佩戴1858系列Geosphere藍色腕錶。（圖／品牌提供，以下同）
 

萬寶龍的名字由來正是歐洲名峰白朗峰，因此今年以冰川與覆蓋皚皚白雪的高山峻嶺為靈感，設計藍色主題的1858系列，推出擁有漸層藍色大明火琺瑯面盤的1858雙追針計時碼錶限量款100，以及具兩個弧面旋轉南北半球與第二地時間顯示的Geosphere世界時間腕錶，獨特的藍色調發想自冰川。

▲▼ 萬寶龍 。（圖／公關照）

▲1858系列Geosphere世界時間腕錶，193,700元。
 

同系列的單按把計時腕錶限量款1858，則洋溢濃濃復古風，黑色面盤搭配米色軌道分鐘環、米色夜光塗層數字與教堂式指針，都是經典不敗的設計元素；傳承系列3款新錶也走懷舊路線，分別有脈搏腕錶、單按把計時碼錶與基本三針錶供選擇。

▲▼ 萬寶龍 。（圖／公關照）

▲1858系列單按把計時腕錶限量款1858，186,800元。

▲▼ 萬寶龍 。（圖／公關照）
▲明星傳承系列星期日期顯示計時腕錶，150,500元。
 

紳士風則以明星傳承系列為代表，為日期顯示自動錶與星期日期顯示計時碼錶，推出全新尺寸43mm，各有象牙白或炭黑色面盤，以及暈染技法製作的棕色或灰色皮錶帶、鍊帶款式，讓商務人士身穿正裝時好搭配，亦能彰顯好品味。

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關鍵字：

2020新錶, Montblanc, 萬寶龍
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