天價「倒勾」買不起？這雙平民款AJ1摩卡配色　讓鞋迷花小錢就有高質感

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每當球鞋市場出現如Dior X Air Jordan 1、Travis Scott X Air Jordan 1等聯名款，所屬品牌便會帶來「平民款」，意旨配色相近且細節減少。隨著Travis Scott X Air Jordan 1的轉售價水漲船高，Jordan Brand就決定在6月推出兩雙名為「Dark Mocha（深摩卡）」的配色，讓被「倒勾」設計迷得神魂顛倒，這下有了最佳替代方案。

▲平民款Travis Scott X Air Jordan 1，定價僅台幣5,600元。（圖／翻攝自Houseofheat官網）

根據球鞋交易平台StockX的資訊，原價台幣5,800元的Travis Scott X Air Jordan 1，平均轉售價已經來到美金1,112元（約台幣33,360元），但誇張的價格不是每個人都願意花的，因此拿掉倒勾、仙人掌傑克、暗袋等細節，並以咖啡色、白色、黑色組成的Air Jordan 1「Dark Mocha」名正言順成為平民款「小倒勾」，Jordan Brand讓鞋迷花小錢就能擁有高質感，如此貼心怎麼可以不下手呢？

▲平均轉售價超過3萬元，並不是所有人都負擔得起。（圖／翻攝自StockX）







▲同樣以咖啡色、白色、黑色組成的Air Jordan 1「Dark Mocha」成為鞋迷的最佳替代方案。（圖／翻攝自IG@zsneakerheadz）

與此同時，大熱聯名鞋款Stussy X Nike Air Zoom Spiridon Caged 2，近日也曝光米白與黑銀之外的配色。這次Nike將鞋款換上全黑鞋面，並採用深灰色中底，而材質則與米白色相同，以麻布搭配網眼布為主，預計會在近期推出。

▲除了米白色與黑銀色外，Nike再公開黑色款。（圖／翻攝自Nike）

▲新配色的細節、材質皆與米白色相同。（圖／翻攝自Nike）

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