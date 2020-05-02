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測妳最容易被哪種「情緒」給控制？立刻教妳調整法

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人有很多種情緒，但往往我們很容易被情緒或感受所牽絆，卻忘了自己才是這些感覺的主人，有的人會特別習慣用某種慣性的感覺來看事情，而這也容易限制住自己的視野，無法看見不同的觀點，如何與自己這些千百種的情緒相處，是現代人重要的學習之一。

首先在心中默念一次問題，然後憑直覺選張牌（可複選）

▲塔羅 。（圖／柯夢波丹提供）

選好了嗎？

我們來看看妳選到哪張牌！

1.寶劍騎士－急躁

▲塔羅 。（圖／柯夢波丹提供）

寶劍騎士是一張急驚風的牌卡，這張牌代表著妳做事容易急躁、沒耐心，只想快點處理好事情，但也因此讓人感覺妳有許多情緒，而在與妳共事時容易產生較大的壓力，很有可能妳覺得事情很多，才會變成如此。

妳需要了解以「急躁的心」來做事、和以「從容不迫的態度」來處事是會創造出完全不同的品質的，當是以和諧、平靜的態度來相處時，反而身邊的人會與妳親近許多，妳也會發現自己其實並不孤單，身邊是一直有人在支持妳的。

2.錢幣國王－掌控權利

▲塔羅 。（圖／柯夢波丹提供）

錢幣國王是一張在情緒上渴望權力掌控有關的牌卡，潛意識裡面沒有安全感和無法信任，代表著妳容易用一種過度壓抑和嚴肅的心境來看待人事物，也害怕自己的資源流失，圖中的國王緊緊把資源攔在身上，這樣的重量讓自己無法起身去參與新的學習。

雖然錢幣國王看似擁有很多，但他身上所擁有的，很容易被取代，卻失去人與人之間情感的流動和溫度，而這是金錢買不到的，「別吝於分享」，分享會讓妳感到健康、喜悅，也會讓妳開始建立與人之間信任度的連結，這才會成為無可取代的資源。

3.月亮－隱瞞與不誠實

▲塔羅 。（圖／柯夢波丹提供）

妳太害怕麻煩別人來幫忙，而常選擇不說，不開口求助，但卻很願意去協助他人，懂得關心別人的需要，因此月亮牌並不是關於說謊，這樣的隱瞞與不誠實，是針對自己沒好好傾聽內心的感受。

當月亮牌出現時，就是提醒著妳與人之間的交流，不能只是單向的付出，學習說出自己的需要，當妳願意接受別人的幫忙與支持時，別人的心中也會收到關心與溫暖，那麼這才是雙向的，別隱瞞內心的需要，對自己的感受誠實，會讓妳與愛的人之間又更多深刻的理解。

4.錢幣五－懦弱、自卑

▲塔羅 。（圖／柯夢波丹提供）

抽到錢幣五的妳是很好相處的，因為妳總是不會拒絕，任勞任怨，但要真的為自己站出一個立場，說出真實話語，卻容易退縮沒自信，但這樣的感受是來自於妳害怕承擔太多責任，擔心遇上麻煩，因此在和人相處上也容易變的沒有原則。

建立自信，是目前妳一個重要的任務，不是由外在的眼光來建立，而是讓自己在生活中可以多挑戰一些，有一點點困難度的項目，從中慢慢培養自信的能力，這也會讓妳開心許多，並且享受自己也可以有能力，來保護家人和朋友的感覺。

5.星星－猶豫不決

▲塔羅 。（圖／柯夢波丹提供）

妳學了許多知識，也知道許多智慧和道理，但有沒有真的活用出來是兩回事，星星牌通常容易被猶豫不決的情緒卡住，關於想太多、知道太多，但也因此會容易先下評斷而缺乏執行，因此身邊的人很難聽進妳的建議。

但選到星星牌也代表著妳的本質是很聰明的，只是到了需要練習和運用的階段，妳才能找出自己要的方向，當妳生活開始有累積不同的經驗，說話的力道不同時，妳身邊的人也會開始重視傾聽妳所說出的話語，而妳也會有同理心去感受身邊的人，創造出深度的交流。

6.權杖騎士－熱度易消退無法持之以恆

▲塔羅 。（圖／柯夢波丹提供）

權杖騎士容易情緒高漲，一聽到有什麼新鮮好玩事，就會衝第一，但熱度也很快消減，虎頭蛇尾，有時妳的家人或在乎妳的朋友，就會幫妳在後面收拾或擔憂，有點辛苦，這樣的情緒可以形容是一種激情的賀爾蒙，高漲消退之後就沒後續。

與人之間的關係也是需要時間和耐心建立，如何能與朋友長久的相交，是無法用這樣的衝動來維持，而是持之以恆的包容和堅定的愛，從對自己的在乎開始做起，漸漸的妳也會累積如何長期的與人相處，或是遇到困難點時，不會覺得無聊而退縮。

7.聖杯皇后－受害者情緒

▲塔羅 。（圖／柯夢波丹提供）

受害是一種人很容易上癮的情緒，因為當覺得都是自己不好或都是別人的問題時，自己就不用面對事情的真相，選到這張牌卡，妳要較為注意，無形之中，妳容易陷入受害者的情緒無法抽離，但很有可能妳所認知的觀點和事實是不符合的。

為自己的情緒負責任，是這張牌卡很重要的關鍵，這樣也會讓妳和人之間，有更多輕鬆自在的相處，而不是創造更多的自怨自哀或是更多的誤會與不了解，漸漸的妳也會知道，這些是來自以前的影響，但妳可以選擇讓這些過去了。

文／柯夢波丹　圖／COSMO

【米薩小姐塔羅專欄】分手後還是常常想起他... 我跟他有復合的機會嗎？還是就這樣變成平行線了呢？

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
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關鍵字：

柯夢波丹, 塔羅, 運勢
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