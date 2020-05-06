母親節精品配件盤點！愛馬仕絲巾、手環美翻　萬元內到手BV小皮件

▲《ET FASHION》精選「母親節皮件」 從輕奢到高單價皆可滿足。（圖／品牌提供，以下同）

記者鮑璿安／專題報導

又到了一年一度母親節，在這個考驗兒女孝心的時刻，小皮件、配件都是很不錯的選擇，《ET FASHION》特別精選皮件、配件類精品，從輕奢到高單價皆可滿足，不論是實用性或是時尚度都超高，不需要再心煩買什麼禮物孝敬媽媽，看一篇就夠了！

【5千元～1萬元】

Tory Burch

Tory Burch 2020春夏系列設計靈感來自黛安娜王妃，匯集了英國花園花卉以及80年代的各種想像，一簇簇盛開的小花和典雅花束以刺繡方式綻放在短夾之上，色彩上飽滿亮麗迎合春夏交接的氣息，各個年齡層皆可滿足；尺寸上除了小巧一手便能掌握，提供豐富夾層置物更為一大亮點。

▲Tory Burch 2020春夏系列靈感取自黛安娜王妃，匯集了英國花園花卉以及80年代的各種想像， 刺繡手帕拼接圖紋短夾NT$9,690；名片夾 NT$ 5,590。

Marc Jacobs

清爽簡潔的Baby Blue是今年大勢色，Marc Jacobs在零錢包上運用菱格紋縫線輔助，搭配銀色拉錬上手頗有質感，同時中央淺色的品牌Logo打造時尚度，拉開即用的設計也相當方便。

▲大勢色Baby Blue必須擁有，菱格紋縫線零錢包 NT$ 5,690。

BOTTEGA VENETA

比起細編織手法，新一季BOTTEGA VENETA寬編織更為耐看，為皮夾注入亮紅色系，整體輪廓簡潔鮮明，尺寸嬌小輕巧上手，母親收到絕對暖心。

▲亮紅色系BOTTEGA VENETA寬編織小羊卡夾，NT$9,200。

▲BOTTEGA VENETA粉紅色小羊皮卡夾，NT$9,200。

Alexandre Zouari

呼應春夏的百花齊放，法國髮飾品牌Alexandre Zouari（施華莉）以花朵為主題，或運用閃亮耀眼的水晶，讓媽媽們能有更多變的美麗髮型。

▲Alexandre Zouari 施華利髮夾NT$9,980（左）、V形扣夾NT$5,900元。

HUGO BOSS

一條特別的絲巾可以讓造型有亮點，綁在包包上也很有特色，鮮亮的印花、多變的用法，讓絲巾CP值超高。

▲HUGO BOSS花卉印花絲巾，NT$8,900。

【1萬元～2萬元】

Salvatore Ferragamo

皮帶絕對是畫龍點睛的配件，Salvatore Ferragamo皮帶釦飾是品牌經典的Gancini，相當典雅雋永。

▲Salvatore Ferragamo米色牛皮皮帶以Gancini釦飾為靈魂，NT$19,500。

DIOR

DIOR 女裝暨配件創意總監 Maria Grazia Chiuri 在 2020 春夏時裝以一系列散發雅致灰韻的單品吸睛，包括配件手環在內，運用灰色系與編織手法打造，J'adior Oblique編織手環，低調之餘暗藏品牌Logo，一組兩入CP值頗高。

▲富有質感的灰色系不僅百搭也相當時尚， 灰色與棉質灰色編織手環NT$14,500。

HERME愛馬仕

愛馬仕的地位不容分說，絲巾是最經典也好入手的商品，Tiger royal fleuri 圖紋印花斜紋真絲方巾由 Christiane Vauzelles 創作，中央的孟加拉虎頭戴花冠，相當威風，圍繞著棕櫚葉圖案，散發著和平寧靜的魅力。

▲愛馬仕Tiger royal fleuri 圖紋印花斜紋真絲方巾 （70 公分），NT$11,700。

【2萬元以上】

HERMES愛馬仕

愛馬仕琺瑯手環向來熱門，運用凱莉包的扣環、掛鎖元素更添經典特色，粉嫩色調氣質典雅，可同時配佩戴多個，或與其他手環搭襯，更有層次。

▲愛馬仕琺瑯手環，各NT$22,990。

GUCCI

比起手袋動輒四五萬的高單價，「錬帶長夾」除了兼顧肩背以及收納的實用功能，價格也更好入手，GUCCI 錬帶長夾運用經典復古的滿版GG Logo點綴，中央金屬馬銜鍊更添奢華氣息，同時提供了容納手機的隔層，方便媽媽出門買菜、逛街等需求，一咖搞定。

▲GUCCI 「錬帶長夾」同時滿足錢包與手袋雙重需求，完美升格媽媽包，NT$31,200。（圖／品牌提供）

FENDI

賦予長夾錬帶功能的還有FENDI，運用滿版FF Logo彰顯品牌奢華，同時選擇衝突感的金色錬帶以及顛倒的F一躍而上翻蓋，輕鬆打開就可收納，上肩輕巧之餘且十分顯眼。

▲FENDI FF Logo錬帶長夾更有復古氣息， NT$28,700。

