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防疫在家工作效率不彰？　「6招」教你準時下班

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▲▼教你「6招」在家工作也能準時下班 。（圖／Unsplash）

▲防疫在家工作，沒想到工作時數拉更長。（圖／Unsplash，以下同）

編輯/ Lily

防疫期間，你也Work from Home（在家工作）了嗎？扣除了上下班的舟車勞頓，工作是否更有效率，還是讓下班時間變得更晚了呢？如果欠缺自制力，在家會東摸西摸，以下5個方法幫你提升工作效率，讓你提早下班不是夢！

1.設定下班時間

就像平常出門上班一樣，給自己設定下班時間，例如晚上六點，你可以試著在手機上設鬧鐘，提醒自己還有剩餘多少時間，讓自己有更大動力。

▲▼教你「6招」在家工作也能準時下班 。（圖／Unsplash）

2.提高專注力

在家工作避免分心，電視盡量不要開，手機訊息也規定自己一個小時回覆一次，別總是掛在通訊軟體上，處理工作時候又邊回郵件，不斷的分心會讓工作時間一直切割，導致每件事情都做一半。

3.工作排優先順序

開始工作時，可先列下今天的待辦事項，接著以輕重緩急來排序，小事情可以安排在空檔休息時做，重要或是繁雜事情務必優先處理，省得一發懶就一拖再拖，導致於事情做不完，都要搞到半夜才結束。

▲▼教你「6招」在家工作也能準時下班 。（圖／Unsplash）

4.給自己20分鐘緩衝時間

設定目標下班時間後，建議在最後留下20分鐘檢視今天的工作，像是整理文件、收發郵件，甚至超前部署來安排明天的工作。即便發生突發狀況，你也有時間處理，游刃有餘。

5.不要依賴郵件

有時候工作枯等對方回覆，不小心手癢又上網漫遊，又浪費了不少時間。與其反覆的去收信，來回確認細項，不如積極撥通電話給對方，直接溝通工作事項，這個方法可以節省郵件往返，也不用花時間等待。

▲▼教你「6招」在家工作也能準時下班 。（圖／Unsplash）

6.固定位置辦公

雖然在家工作，建議也騰出一個空間可以坐著辦公，這樣就不怕坐在沙發上就打瞌睡，甚至看到冰箱就想吃零食，給自己一個完善的辦公空間，能有效提升在家工作的效率。
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關鍵字：

在家工作, 工作, 防疫, 效率
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