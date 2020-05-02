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清潔泥膜敷錯當然無感！6步驟萬用公式還你乾淨細緻毛孔

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▲清潔泥膜萬用公式敷出乾淨細緻毛孔。（圖／翻攝IG）

▲清潔泥膜用錯效果大打折扣。（圖／翻攝IG@innisfreeofficial、@ponysmakeup）

編輯／Amanda

粉刺和毛孔幾乎可說是所有台灣女生共同的肌膚困擾，想擁有乾淨細緻毛孔，清潔面膜絕對是必備好幫手！但有些人覺得用了以後無感、肌膚依舊卡卡粗糙，其實可能是你的使用方法不對，快把以下這套超實用的清潔面膜6步驟萬用公式學起來，從此擁有乾淨細緻毛孔不是夢。

Step 1：做好卸妝清潔

雖然清潔面膜可幫助吸附臉上髒汙，但在敷之前還是要先做好最基本的卸妝和洗臉，千萬別偷懶省略了。

▲清潔泥膜萬用公式敷出乾淨細緻毛孔。（圖／翻攝IG）

▲塗抹清潔尼摩前可先用噴一點保濕噴霧。（圖／翻攝IG@innisfreeofficial）

Step 2：敷前先噴保濕噴霧

敷上清潔泥膜前，可先噴上一點保濕噴霧，防止敷泥膜時太乾造成緊繃感，尤其肌膚較乾的人更別忽略這步驟，油性肌則可視個人狀況選擇噴不噴。

Step 3：打圈塗上泥膜

塗泥膜時別只是把泥膜塗上去，像是下巴、鼻翼、額頭等粉刺較多、毛孔較粗大的部位要塗厚一點，並以打圈的方式將泥膜塗上向外抹開，打圈塗抹能幫助泥膜更好地進到毛孔，吸附髒污。視個人肌膚狀況，可全臉都敷或只敷局部，但切記要避開眼周肌膚。

▲清潔泥膜萬用公式敷出乾淨細緻毛孔。（圖／翻攝IG）

▲沖洗泥膜前先用溫水稍微打濕並搭配打圈按摩。（圖／翻攝IG@glamglow）

Step 4：打圈按摩沖洗泥膜

敷上泥膜10～15分鐘後用溫水稍微浸濕臉部，輕柔打圈按摩全臉，可著重在粉刺較多的地方，幫助帶走老廢角質和鬆動粉刺，如果忽略這步只是隨意用水沖洗掉泥膜，效果可就大打折扣了。

Step 5：刮掉浮出粉刺

將臉上泥膜沖洗乾淨後，就可以看到浮到表面來的粉刺，用有附有擠壓圈的粉刺清潔棒刮掉這些吸出來的髒污。

▲清潔泥膜萬用公式敷出乾淨細緻毛孔。（圖／翻攝IG）

▲清潔完毛孔後一定要記得幫肌膚補水、收斂毛孔。（圖／翻攝IG @wasobeauty）

Step 6：補水並收斂毛孔

清理完毛孔後別以為這樣就結束，泥膜不僅會吸附油脂和髒污，連肌膚的水分的也會一併帶走，且這時毛孔是張開的狀態，不做好補水、收斂，小心毛孔變得更粗大。所以清潔掉臉上髒污後，可用有補水、收斂效果的化妝水濕敷，或敷上保溼凝凍為肌膚快速補水，幫助肌膚回到平滑細緻狀態。

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關鍵字：

保養, 毛孔, 粉刺, 黑頭, 出油, 油脂, 清潔, 清潔面膜, 泥膜, 使用方法, 步驟, 實用, 公式
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