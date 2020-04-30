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不到300元買明星同款包！巨可愛「春捲包」把KITTY、世界名畫帶著走

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編輯／JJ　圖／翻攝自IG@loqi

來自德國的包袋品牌LOQI被暱稱為春捲包，因為輕薄、方便又實用，還能捲起收納相當可愛，而且價格親民好入手，許多明星都愛用，例如珍妮佛嘉納（Jennifer Garner）、白百合等人都是粉絲，購物平台「Her和她」更推出旅行系列3件8折的超級優惠，等於只要280元就可買到明星同款，就算手上大包小包也不狼狽邋遢。

▲LOQI春捲包。（圖／翻攝自官網）

近來小包當道，只放得下手機、錢包等簡單物品，而且購物時很多店家都不提供袋子，因此隨時準備一個可收納的環保袋在身上非常重要，就算奮力血拼也有得裝。「春捲包」顧名思義，在不使用時能夠捲成「春捲」模樣一，方便外出攜帶，而且不僅可以捲起，還可以快速收進小內袋、或是放進方形的同花色小零錢袋，3種收納方式都很方便，不花時間也不佔空間。

▲LOQI春捲包。（圖／翻攝自官網）

▲LOQI春捲包。（圖／翻攝自官網）

▲收納成迷你零錢袋，可愛又節省空間。

春捲包採用防水材質，5公分寬的肩帶設計背起來毫無負擔，本體僅40公克，竟然可耐重20公斤，不但適合當作日常採買購物袋，更是旅行時必備的實用好物，CP值超高。曾多次出現在陸綜《幸福三重奏》明星的私物中，白百何也於《南方有喬木》中使用過，甚至連好萊塢明星們都是忠實粉絲。

▲Her和她 春捲包 Loqi。（圖／Her）

▲Her和她 春捲包 Loqi。（圖／Her）

▲Her和她 春捲包 Loqi。（圖／Her）

▲博物館系列，原價520元，特價420元。點我購買。

除了實用，顏色、圖案琳瑯滿目，更是讓人愛不釋手的重點，「旅行系列」中可以看到世界各地的城市元素，尤其在無法到處趴趴走的現在，將熱愛的城市背在身上彷彿隨時都能走一遭，「博物館系列」則把世界名畫、知名設計印在包身上，細膩又精緻，想要《吶喊》或者《戴珍珠耳環的少女》通通有，整個人都藝術了起來。

▲Her和她 春捲包 Loqi。（圖／Her）

▲Her和她 春捲包 Loqi。（圖／Her）

▲Her和她 春捲包 Loqi。（圖／Her）

▲Her和她 春捲包 Loqi。（圖／Her）

▲旅行系列，原價450元，特價350元，3件8折。點我購買。

想要可愛，當然也沒問題，與三麗鷗聯名的系列，包括永遠的偶像HELLO KITTY、林志玲最喜歡的Kiki Lala、軟爛耍廢卻讓人愛到不行的蛋黃哥、粉嫩少女心得哈妮鹿等圖案，一網打盡所有的三麗鷗粉，絕對能挑到喜歡的款式。

▲Her和她 春捲包 Loqi。（圖／Her）

▲HELLO KITTY有多種圖案，原價550元，特價450元。點我購買。

▲Her和她 春捲包 Loqi。（圖／Her）

▲Her和她 春捲包 Loqi。（圖／Her）

▲Her和她 春捲包 Loqi。（圖／Her）

▲正反兩面圖案不同，相當可愛，原價550元，特價450元。點我購買。

春捲包會讓人上癮，每種圖案都想要，「Her和她」有70多種款式隨你挑選，並限時推出旅行系列3件8折的優惠，一次打包3種圖案，讓心情大好，揪閨蜜一起合買也是好主意，背著姊妹包一起出門血拼，還有什麼比這更愜意的事？
 

關鍵字：

LOQI, 春捲包, HER和她, 和她, 明星同款
fashion.net

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