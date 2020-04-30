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一半女生都不知道！5個簡單小技巧，讓「面膜力」大躍進

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▲▼提升面膜力的5個小技巧。（圖／翻攝自IG）

▲5個敷面膜小技巧學起來，讓膚質大躍進。（圖／翻攝自IG/skincare，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

對台灣女生而言，面膜可說是保養神器，不僅晚上敷，甚至連上妝前也要敷。密集敷面膜是否真的能養出好膚質，這個不可考，但面膜的確是高效率的保養好物，搭配以下5個簡單小技巧，能幫助效能發揮得更好！

1.肌膚定時去角質

除了每日做好基礎清潔，肌膚定時去角質不能少，一周一次去除臉上老廢角質，避免髒污和殘妝堆積在毛孔內，清掃乾淨後，才能使面膜上的精華更好被吸收。

▲▼提升面膜力的5個小技巧。（圖／翻攝自ig）

2.沐浴後敷面膜

沐浴或是泡澡的熱氣，能幫助肌膚打開毛孔，趁著毛孔張開時，敷上面膜就能使精華進入肌底，同樣的原理，敷面膜前用熱毛巾敷臉，也會有同樣的效果。

3.精華液先打底

許多女星敷面膜前，都會使用精華液打底，這個方法類似前導精華液概念，能幫助後續保養品更容易被吸收，像是敷美白面膜、抗老面膜前，可以先上保濕精華液打底，敷後的膚質會更透亮。

▲▼提升面膜力的5個小技巧。（圖／翻攝自ig）

4.面膜後蓋上毛巾

敷面膜本來就是利用密封原理，使精華更容易被肌膚吸收，許多人為了增強肌膚吸收效果，面膜上會再蓋一條毛巾，增加密封效果，保養專家更建議可以躺著敷面膜，這個姿勢最能發揮保養最大值。

5.面膜後要鎖住養分

很多人敷面膜無感，都是因為敷完後沒有將臉上養分鎖住，敷後建議挑選適合自己的乳液或乳霜，在臉上薄薄的塗一層，將營養精華緊緊包覆不流失。

▲▼提升面膜力的5個小技巧。（圖／翻攝自ig）

除了以上五點，敷面膜時的空調也要注意，盡量避免過大的風力吸走面膜上精華，如此一來保養效果容易打折扣，面膜包裝內的精華液也別浪費，可以塗抹在脖子，容易乾燥的雙手、腿部也可以加減用，才不浪費。

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關鍵字：

面膜, 敷臉, 敷面膜, 功能, 提升, 吸收
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