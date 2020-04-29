2020新錶／百年靈80年代經典款回歸　女性也有帥氣飛行錶可戴了！

▲百年靈今年新品有3大主軸。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

沒有瑞士實體錶展，就在台北辦小錶展吧！百年靈（Breitling）將年度新錶帶到台灣，點出今年商品的3大方向，包括1984年推出的Chronomat機械計時錶重新改版回歸、復刻1957年Superocean Heritage 57超級海洋文化膠囊系列，以及首度為女性打造錶徑35mm的Navitimer Automatic 35自動錶，想戴帥氣飛行錶的女性終於能圓夢了。

▲Chronomat Frecce Tricolori義大利空軍三色箭限量錶，243,000元。（圖／品牌提供，以下同）

瑞士製錶業曾受日本石英錶風潮重創，百年靈在石英錶風行年代反其道而行，與義大利空軍合作推出Chronomat機械錶竟大受歡迎，助品牌翻紅。今日品牌再現經典，承襲極具辨識度的蝴蝶扣Rouleaux錶帶，最令錶迷興奮的是推出限量250只的Chronomat Frecce Tricolori計時腕錶，12時位置有義大利航空中隊的三色箭標誌紀念原創設計；另一款綠色面盤的Chronomat賓利特別版，則是彰顯與英國豪華車品牌賓利連續17年不間斷的情誼。

▲首款Chronomat機械計時腕錶賓利特別版，238,000元。

1957年的Superocean超級海洋腕錶，則啟發Superocean Heritage 57膠囊系列的誕生，意在演繹當年南加州輕鬆愜意、享受生活的文化，錶款配備凹面的陶瓷錶圈，錶殼也更纖薄，共有黑與藍色面盤不鏽鋼錶可供選擇，另有黑色面盤的雙色錶款。

▲Superocean Heritage 57超級海洋文化自動計時腕錶，（左起）不鏽鋼搭皮帶款130,000元、130,000元、半金皮帶款156,000元。



過往百年靈在台灣的女性顧客佔比僅5%，但隨著Navitimer系列推出38mm版本，成功拓展女性市場，今年直接推出錶徑更小的Navitimer Automatic 35女錶，並搭配珍珠母貝面盤與鑽石時標設計，目標明確，完全鎖定想戴帥錶的女性！

▲專為女性設計的Navitimer Automatic 35珍珠母貝面盤點綴鑽石時標款，168,000元。



►2020新錶／金牌特務愛錶來台 萬寶龍包辦休閒、復古與紳士風

►2020新錶／美國總統福特戴過的Hamilton電子錶復刻 依然很炫！

►2020新錶／首款一體成形方的陶瓷錶誕生！ Rado這款年輕人會愛

►2020新錶／W＆W錶展今晚上線 看看哪只沛納海保固70年！

►2020新錶／卡地亞經典Pasha改版 坦克錶變斜了



