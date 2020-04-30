風・ LUXURY／伯爵概念錶玩真的！　創史上最纖薄機械錶紀錄、厚度僅2張信用卡

▲伯爵超薄錶再創世界最纖薄機械錶紀錄。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

當品牌提出概念錶時，是否能成真量產仍是個問號，但伯爵（PIAGET）2018年在日內瓦國際高級鐘錶展（SIHH）提出的Altiplano Ultimate Concept終極概念腕錶，真的在2020年正式問世了，包括與機芯一體成形的錶殼、內嵌式上鍊錶冠與水晶玻璃錶鏡，整體組件數量多達167個但厚度僅2毫米，不誇張，相當於2張信用卡疊在一起的厚度！

▲伯爵讓錶殼連同機芯僅2毫米的Altiplano終極概念腕錶成真，締造史上最纖薄機械錶紀錄，12,300,000元。（圖／品牌提供，以下同）



伯爵錶自1957年來以研發超薄腕錶聞名，雖近期寶格麗（BVLGARI）在此領域亦有精彩表現，伯爵仍專注於挑戰新紀錄，例如2014年讓傳統的機芯主板消失，打造錶底蓋與機芯合一的3.65毫米的900P，成為當時全球最纖薄的機械腕錶；2018年發表世上最纖薄的金質錶Altiplano Ultimate Automatic，今年則再次締造史上最纖薄機械錶紀錄，發表共研發6年、目前有5項專利申請中的Altiplano Ultimate Concept終極概念腕錶。

▲伯爵製900P-UC超薄手動上鍊機芯分解圖。



兩張信用卡的厚度，有許多革命性的突破才能達成，包括錶殼無法以貴金屬雕琢，改採比金質更堅固2.3倍的鈷基合金製作錶殼，緊靠底蓋的機芯主發條盒捨去發條鼓與鼓蓋，重新設計動力儲存達40小時；內縮的扁平式錶冠以一顆永動螺絲取代，可避免機芯受到衝擊；而藍寶石水晶玻璃錶鏡的厚度也大減8成，僅剩0.2毫米。

▲黑色PVD鈷基高科技合金材質的Altiplano Ultimate Concept終極概念腕錶（左）12,300,000元，內載900P-UC超薄手動上鍊機芯。



更令錶迷驚喜的是Altiplano Ultimate Concept終極概念腕錶，接受顧客量身訂製，可自己選擇錶橋、面盤、指針與主夾板的色彩，以及任選超薄錶帶的顏色，保守估計有上萬種組合，而錶冠下方的機板還可鐫刻3個英文字母，讓這只創世界超薄錶新紀錄的錶款，更具個人特色了。

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