【敦南誠品熄燈系列5】作家謝哲青為了看書　每天來回永和走4小時

▲作家謝哲青與誠品敦南的相遇，很自我、充滿悲喜。

記者蔡惠如／台北報導

從1999年點亮的燈到現在，已經過了兩個10年，敦南誠品在2020年5月底正式向台北人告別。誠品信義店將接手24小時書店的任務，即便那是台北目前最繁華之地，也無法取代仁愛圓環夜晚的樹影，在暗夜透出的淡淡書香。敦南誠品的故事，在這倒數之際，很值得回味一番。

時間拉回2006年，以導遊為業的謝哲青，因工作型態日夜顛倒，隻身一人在台北，身邊沒有家人朋友，幾乎是每一夜，他都在敦南誠品與書共度，「食衣住行育樂、生老病死、想知道的所有問題的解答，我都在誠品尋找。」在閉店前夕，謝哲青在書店裡回憶起那段時光。

「那時候我住永和頂溪站旁邊，每天夜晚走4個小時來回敦南誠品。」他說得輕鬆自在，一點都不覺得辛苦。問到為何這樣做的原因，謝哲青表示他是個害怕孤獨的人，所以他需要找人對話。然而那些對話都在書中，透過文字，在深夜，湯瑪士哈代（Thomas Hardy）、勞倫斯卜洛克（Lawrence Block）、保羅索魯（Paul Theroux）、威廉福克納（William Faulkner）、甚至是J.K羅琳都陪伴過他，他說：「這裡有滿屋子的文字，許許多多過往的聲音可以在心底跟你交談，是一個讓人心安的地方，至少是讓我安心的地方。」

▲作家謝哲青與誠品敦南的相遇，很自我、充滿悲喜。（圖／記者黃克翔攝，以下同）

▲謝哲青曾在敦南誠品度過許多夜晚。

在書店裡侃侃而談的謝哲青，身兼節目主持人、作家、登山家、文史學者與旅行達人等多重身份，令人想不到的是在小時候卻有難語症和閱讀障礙，即使如此，閱讀仍是他從小的堅持，敦南誠品對年輕的他而言，是「某種形式的大教堂」，在書店做禮拜、懺悔、告解，然後找到走出去的力量。

談起與深夜的敦南誠品書店第一次的相遇，是為了美國作家勞倫斯卜洛克的簽書會，他遠從高雄上台北想見他一面，卻沒排到，無緣接近作者，更遑論簽到名，那時他惆悵的在敦南誠品「怒待了一個晚上」，之後他北上做歐洲導遊工作，每次回到台灣的4至5天的空檔，深夜都在誠品書店度過，滿屋的文字充滿著許多來自過往的聲音，是讓他感覺心安的地方，也是他落寞跟沮喪之時的避風港。

▲對謝哲青而言，閱讀是放慢腳步最好的方式。

他透露曾經因為在敦南誠品看到珍特溫特森（Jeanette Winterson）的《筆電愛情》其中一頁而落淚，也從《哈利波特 - 神秘的魔法石》看到《鳳凰會的密令》，對於即將走入歷史的「避風港」，謝哲青表示有點惋惜，像是生活失去了一部份，也等同一個時代的結束，更是向自己的青春告別，「但這些象徵跟精神，仍會隨著誠品的發展保留下來。」

面對大環境的改變，許多人身邊充斥著影音聲光、電子書的發展，謝哲青則樂觀的說其實閱讀習慣沒有消失，而是破碎化了，但他還是倡導閱讀的習慣，生活有時候需要放慢腳步，每個人都需要片刻的喘息、沈澱，將生活拉慢，對他而言用紙本閱讀就是最好的方式，紙曾經是樹木，是一種生命體，再用紙本讀書時特別有感覺，很容易往心裡去。

▲謝哲青覺得被書包圍的地方，就像天堂。

而敦南誠品對他而言，則充滿90年代的氛圍，像是一台時光機，「有時候走出大門，好像可以聽到有人在播放著張雨生《我的未來不是夢》這首歌，而在深夜只有街燈的巷弄裡，還有著剃頭店的燈光亮著。」讓他回到記憶中的那一刻。

若要為這個地方下個註解，謝哲青則浪漫的說：「複製跟貼上都有一個開始的地方，敦南誠品就是這一切的起點。」這是台灣人的書店與共同回憶，即便要跟它說聲再見，與它曾相處過的人們，都能一直回憶起這座起源，他說：「曾經有人問我，天堂會是什麼樣子，我說『天堂就應該是這個樣子，被書包圍』。」

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