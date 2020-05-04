玉米是蔬菜、果汁很健康？　5種錯誤常識讓你傻傻變胖

▲許多錯誤觀念讓妳減肥減不下來，自己卻渾然不知。（圖／pIXELS）

編輯／借借

已經刻意控制食量，但卻仍是減肥失敗，也許不是妳不努力，而是妳的「常識」需要再更新，醫師表示，有幾個錯誤迷思深植人心，不知不覺造成減肥的阻礙，建立正確觀念減重才不會事倍功半。

不甜的水果，比較不會胖

同一份水果所含的醣類是固定的，如一根香蕉青黃色時吃比較不甜，等變更熟更黃時口味變更甜，但無論何時吃其實熱量都是一樣，所以其實醣類攝取多寡在「吃下去的總量」。

▲水果無論何時吃，熱量都一樣。（圖／pixabay）

果汁很健康

大家都認為果汁天然又健康，在某些比較上的選擇確實是，但果汁含糖量遠比妳想的要高，市售的調和果汁就不再贅述，含糖量相當驚人，若自己打果汁來喝，其實含糖量也不少，因為果汁的「水果密度」是很高的，一顆柳丁搾汁其實只有一點點，要搾出整杯需要好幾顆柳丁才能完成，果糖含量也不少。

▲果汁其實就是「濃縮水果」，糖分很可觀。（圖／pixabay）

玉米跟馬鈴薯是蔬菜

有些美國人會把馬鈴薯當成蔬菜，炸薯條會是蔬菜嗎？或許妳覺得這些妳知道，那聽聽這個，玉米也是澱粉類，可別搞錯分類，所以多吃一支水煮玉米，進食的飯量就要減少，因為它是澱粉不是「蔬菜」，此外牛蒡、南瓜、山藥、紅豆跟綠豆也是「澱粉類」。

▲玉米不是「蔬菜」，千萬別弄錯。（圖／pakutaso）

吃素會比較瘦

素食者其實不僅只有吃蔬菜，還有吃主食類、糖、油脂，吃多了一樣會胖，尤其是精心調味的素食餐廳，多樣化的菜色和豐富的口感，其實多半都是用勾芡、糖與鹽等醬料來調味，吃素不一定會比較瘦，不要仗著吃素就以為能大吃。

▲吃素不一定會瘦，主要是看烹調方式跟材料。（圖／pakutaso）

每天只吃一餐一定瘦

這種想法實在太籠統，假設一個人體重標準，一天標準是要進食1300大卡，攝取低於1300大卡才會變瘦，如果一餐就吃進3000大卡，就算吃「半餐」都瘦不了。此外，份量只有「一點點」的零食、餅乾跟糖果等，不會讓妳飽只會熱量爆表，天天吃當然不會瘦。

▲就算只有一餐大吃大喝，仍可能會超過每日應攝取的卡路里總量。（圖／pakutaso）