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《夫婦的世界》正宮、小三狠鬥　唯一共識「耳環同品牌」

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▲夫婦的世界 。（圖／翻攝swarovskikorea IG）

▲韓素希（左）與金喜愛在《夫婦的世界》狠鬥，唯一的共識是都戴施華洛世奇耳環。（圖／翻攝swarovskikorea IG）

記者陳雅韻／台北報導

熱播的韓劇《夫婦的世界》話題不斷，劇中飾演大老婆的金喜愛與小三韓素希狠鬥，連時尚行頭都能超級比一比，演出醫生的金喜愛偏愛優雅穩重的愛馬仕（Hermes）等貴婦牌，扮演富家千金的韓素希則以流行感強烈的時尚品牌為主，兩人唯一的共識只有同戴施華洛世奇（Swarovski）水晶耳環了。

▲▼ 夫婦的世界 。（圖／翻攝JTBC）

▲金喜愛在劇中佩戴施華洛世奇腕錶。（圖／翻攝JTBC）

▲▼ 施華洛世奇 。（圖／公關照）
▲金喜愛選擇的CRYSTAL FROST腕錶風格優雅，14,900元。（圖／施華洛世奇提供，以下同）
 

韓素希在《夫婦的世界》曾戴施華洛世奇無限造型設計的INFINITY穿孔耳環亮相，不過最常戴水晶首飾的仍是飾演正宮的金喜愛，她尤其喜愛金色系的閃亮水晶添亮點，選戴的款式包括風格俐落的VITTORE 耳環、花朵造型的BOTANICAL FLOWER耳環，以及BOTANICAL Y形項鍊。

▲▼ 施華洛世奇 。（圖／公關照）▲▼ 施華洛世奇 。（圖／公關照）

▲金喜愛常戴金色系耳環添亮點，VITTORE 穿孔耳環（左）3,490元，BOTANICAL耳環3,990元。

▲▼ 施華洛世奇 。（圖／公關照）
▲同樣在《夫婦的世界》亮相的BOTANICAL項鍊，5,990元。

錶圈鑲滿閃亮水晶的CRYSTAL FROST腕錶，深藍色面盤點綴品牌經典天鵝logo與活潑的阿拉伯數字，也是金喜愛的重要配件，讓戲迷看了也心動，預計5月起於品牌網上商店也買得到。

▲▼ 夫婦的世界 。（圖／翻攝愛奇藝）

▲金喜愛穿愛馬仕皮衣超帥氣。（圖／翻攝自愛奇藝）

 ►《夫婦的世界》金喜愛拿獵槍超帥氣　「戰服」竟是愛馬仕

►韓素希性感又清純的5個「撩男穿搭術」 　讓人想擁進懷裡好好保護

關鍵字：

《夫婦的世界》, 金喜愛, 韓素希, 愛馬仕, Swarovski, 施華洛世奇
fashion.net

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