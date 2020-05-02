3句戳心分手潛台詞：更好的人一定有，可惜我沒有像愛你一樣愛他

編輯／Ann 圖／三采提供、翻攝自unsplash

每個人在面對感情結束時的態度都不同，兩人經歷相識、相戀到分開，即便不能帶走任何東西，但你可以，放下很多。大陸人氣作家蕊希《只能陪你走一程》一書就講述人生那些終將圓滿的遺憾，以下動人的字句，或許你我很有感觸。

更好的人一定存在。只可惜，我再也沒有像愛你那樣，愛過任何人。

你說，過去的那個人他已經不在你現在的生活裡了，可為什麼他卻還在影響著你的生活？原來，她還是會因為一張看似跟自己無關的照片，瞬間就被拉回到好多年前，忘記談何容易，不是所有的人都有徹底釋懷的勇氣，如果忘記太難，那只願我們都能在仍然懷念的日子裡，坦蕩心安。更好的人一定存在，只可惜，我再也沒有像愛你那樣，愛過任何人。

我不能對你負責

男人總是口口聲聲說著責任，說要對自己的女人負責。可是你放著一個愛了你那麼多年的女人，當她都願意跟你一起奮鬥一起賺錢養家的時候，你卻無動於衷，拿你是為她好這樣的話當作逃避婚姻的藉口。阻礙兩個人結婚的不是沒有房沒有車沒有存款，而是你們現在沒有這些東西卻還不去想辦法在以後擁有這些東西。可怕的不是初入社會的青澀單薄，不是你還不清楚自己人生的方向，而是當另一個人已經心甘情願地把自己的人生放在你手裡了之後，你竟然還信誓旦旦地對她說「我不能對你負責」。

愛，是一個人能對另一個人做的最大的奉獻

人心變了，就接受那種不受控的改變，別再傷害依舊愛著的那個人了，愛是一個人能對另一個人做的最大的奉獻，那種願意為了一個人傾盡所有的奉獻，這一生都未必有幾次。如果你剛好幸運地用掉了對方的那一次，那希望你將它視若珍寶，希望你即使在選擇分開的那天，仍然願意向對方交付你的善意和感激，用心愛你的人，不該被你傷害。

★書名：只能陪你走一程

★作者： 蕊希

★出版社：三采出版

★出版日期：2020年5月1日

★建議售價：新台幣360元

