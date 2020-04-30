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昆凌年年搶收藏！DELVAUX年度限量款名字就叫「吸睛包」

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記者王則絲／台北報導　圖／翻攝自IG@hannah_quinlivan、＠jolin_cai、品牌提供

近期因大熱韓劇《夫婦的世界》中金喜愛多次選用DELVAUX包款，瞬間吸引了許多關注，然而，DELVAUX的包款其實一直以來都在明星藝人的手袋清單上，尤其是每年度推出的限量系列更令大家爭相收藏，像是周嫂昆凌便已連續入手兩年，今年的限量款「EYE CATCHER」比起以往又更加前衛搶眼，同時也多了分少女氣質。

▲DELVAUX年度限量包。（圖／品牌提供）

比利時皇家御用品牌DELVAUX自2015年起每年都會推出限量系列，挑戰非皮革的PVC材質，打造融合科技感的前衛風格，與品牌一貫的形象相差甚遠，也因此更令人感到新奇，此限量系列以DELVAUX經典的Brillant、Tempête系列包型為主軸，每年輪替換裝推出。昆凌於去年在巴黎旅遊時，提上的便是DELVAUX的2019限量包款「Champion」， 2018年時也曾曝光私下收藏的2018限量系列「Gladiator」，以深色黑白設計為基底，強調酷帥的街頭氣息；天后蔡依林擁有的則是2017年的「Hero」。

▲DELVAUX年度限量包。（圖／品牌提供）

▲DELVAUX年度限量包。（圖／品牌提供）

今年DELVAUX同樣絞盡腦汁設計出了突破性的限量包款「EYE CATCHER」，酷炫外型的確名符其實的「吸睛」，本次採用了Tempête包型，並延續限量系列的透視元素主題，以嫩粉色為主，穿插彩色的直條紋色塊，正面的「DELVAUX」字樣會隨著角度產生立體感視覺變化，利用創新的光柵印刷，令包面像是彩虹一般奪目，成功達到名稱「EYE CATCHER」的效果，比起先前的款式，又更加新潮、前衛，一改經典、沈穩的優雅形象，注入一股青春活力的少女風格。本系列預計在4／30全球上市，全台灣限量30顆。

▲DELVAUX年度限量包。（圖／品牌提供）

▲DELVAUX年度限量包。（圖／品牌提供）

▲DELVAUX年度限量系列「Eye Catcher」Tempête系列大型肩揹手提包NT＄50,600。

說到精湛手工藝與頗有歷史淵源的精品品牌，那也不能忘了Salvatore Ferragamo，Creations 經典復刻系列強調精密工序與純手工打造，產量少且每顆包都編列序號，值得珍藏，當中屬「Top Handle」包款最受歡迎，一直以來也都十分暢銷，且每年持續推出不同顏色及材質。

▲Salvatore Ferragamo 。（圖／品牌提供）

▲Salvatore Ferragamo 。（圖／品牌提供）

▲Salvatore Ferragamo Creations經典復刻系列Top Handle牛皮提包（中）NT＄66,900、（小）NT＄61,900。

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關鍵字：

DELVAUX, 2020, 年度限量系列, 限量, 昆凌, 蔡依林, 吸睛包
fashion.net

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