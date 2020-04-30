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Dior推出超強遮瑕神器　完整10色讓你挑，一抹肌膚膨起來

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▲迪奧推出全新遮瑕乳，讓超完美底妝家族更完整。（影／記者曾怡嘉攝）

記者曾怡嘉 / 台北報導

想要擁有輕薄完美的底妝，必須擁有好的遮瑕膏。正因如此，迪奧全球彩妝創意形象總監 Peter Philips特別為亞洲女性訂製推出高達10款色選的遮瑕乳，無論任何膚色的黑眼圈、痘疤等各式瑕疵暗沉都能輕鬆解決。

▲▼Dior推超強遮瑕神器，一抹肌膚膨起來 。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲豐富色選，能找到最精準的遮瑕色號。（圖／記者曾怡嘉攝、品牌提供，以下同）

Peter Philips 將後台的彩妝經驗延伸至全新遮瑕乳研發，特別推出#00 色選 ，不僅能單獨使用提亮膚色，更可與粉底液調合使用，創造最符合自己的底妝色彩。

▲▼Dior推超強遮瑕神器，一抹肌膚膨起來 。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲遮瑕乳色號00，可用於打亮，也可混入粉底幫助調色。Dior 超完美持久遮瑕乳，11ml，1,500元。

針對惱人的眼下暗沉，建議可以「倒三角亮眼法」，全面提亮眼周肌膚，使雙眸更加明亮有神。

「倒三角亮眼法」 上妝步驟

Step1: 使用與粉底液相同色選的遮瑕乳，點在眼頭與眼尾下方，輕點上少量遮瑕乳。
Step2: 使用遮瑕乳#00於眼球正下方的笑肌上緣處。
Step3: 接著以指腹輕輕點開，再輕柔抹勻。
Step4: 最後也再使遮瑕乳#00，打亮鼻頭、山根，可使妝容更加立體完美

▲▼Dior推超強遮瑕神器，一抹肌膚膨起來 。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲▼ Dior推超強遮瑕神器，一抹肌膚膨起來 。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲遮瑕效果優秀，抹開服貼的就像第二層肌膚。

迪奧超完美持久遮瑕乳有著保濕霜般的高延展度，一抹融合肌膚，完美修飾黑眼圈丶局部瑕疵，層層堆疊也不卡紋、不積線。獨創的斜角刷頭不僅可輕鬆於眼下、鼻翼、嘴角等部位，更可搭配不同色選，大範圍使用於提亮肌膚和輪廓修飾，也可作為隨身的補妝神器，CP值超高。

▲▼Dior推超強遮瑕神器，一抹肌膚膨起來 。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲柔光粉底的妝容，最受消費者歡迎。

隨著全新遮瑕乳推出，2020年超完美持久柔光、霧光粉底各再加入5款新色選，，使粉底色選擴增至 13 款，無論任何膚色的女性，都能在超完美持久粉底家族中，找到最適合自己的完美色號。

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關鍵字：

dior, 迪奧, 遮瑕乳, 保濕, 遮瑕
fashion.net

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