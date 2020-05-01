香蒜麵包餅乾、鬼怪泡飯麵　韓國最夯7大零嘴美食超熱賣成「防疫宅經濟」

▲。（圖／翻攝IG@kkmmmkk）

記者張毓容／台北報導

肺炎疫情持續燃燒，除了酒精、乾洗手等清潔消毒產品被瘋搶，秉持著防疫考量，不少人都避免前往人群聚集處，待在家裡的時間變多了，也讓各類零食、泡麵等生活食品跟著逆勢大賣，成為新一波「防疫宅經濟」。

尤其近期無法出國旅遊，受到韓劇魅力加持的韓國泡麵、零食小點等更是大賣，知名生活百貨寶雅因此特別備貨眾多韓國零嘴美食，尤其以下7款更是現在最夯熱賣款，從韓國家常必備的韓式Q冬粉到《鬼怪》裡出現過的泡麵＋泡麵料理包全都有，讓你不用飛到韓國也能輕鬆享用韓國美食。

韓國不倒翁Q冬粉



韓式料理必備的韓國粗冬粉，無論是豆腐鍋、泡菜鍋還是涼拌小菜都少不了，堪稱韓國的家常味料理，且採用上等番薯粉製成，口感滑順Q彈不易斷。



Doori Doori泡麵+泡飯



這款能同時享受泡麵和泡飯的2合1料理包是韓國超夯的家常美食，曾在韓劇《鬼怪》裡出現而掀起代購潮，而且料理步驟也很簡單，平時少下廚的人也不用擔心。尤其以起士口味人氣最高，濃郁的起士香氣搭配微辣口感，不論是Q彈有勁的麵條和吸滿湯汁的飯粒，都讓人超滿足。



Ghana巧克力爆米花



Ghan牛奶巧克力是LOTTE長期以來都擁有高人氣的熱賣零食，而Ghana巧克力爆米花就是完美結合牛奶巧克力和爆米花的新商品。特別研發的焦糖爆米花有著像是現爆的酥脆口感，搭配香醇濃郁的牛奶巧克力香氣，讓人忍不住想一口接一口地吃下去。

NO BRAND豬耳朵餅乾



豬耳朵造型餅乾在韓國也是人氣國民餅乾，可說是韓國小朋友的童年美食，香脆口感搭配紫薯風味，甜而不膩，簡單卻意外清爽，越吃越涮嘴。

Toms Gilim杏仁果隨手包



Toms Gilim是韓國當地最熱銷的杏仁果，擁有多種口味，包含經典款蜂蜜口味、甜而不膩的香蕉牛奶口味、酸甜夾雜的多多乳酸口味，還有最新款的咖啡牛奶口味，小巧的隨手包尺寸更方便隨身攜帶，隨時嘴饞都能吃。

SAMYANG火辣雞肉風味辣炒年糕(奶油白醬口味)



主打由韓國米製作的年糕，口感Q彈有嚼勁，搭配上甜辣美味的年糕醬汁，口感香氣都很濃郁，尤其最近奶油白醬系列更是大受歡迎，微波後即可食用，份量多CP值高。

韓國奶油香蒜麵包餅乾袋



在韓國當地爆紅的大蒜麵包片餅乾，是韓國人也都搶不到的超人氣美食！香氣濃郁的大蒜醬滲入片片紮實的法國麵包餅乾內，香濃酥脆的滋味超逼人，不僅可直接當零食吃，也可與沙拉搭配一起吃，夾鏈袋式設計，讓每次入口都一樣香脆、味道不走鐘，絕對是追劇好夥伴。

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