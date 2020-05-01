侯佩岑戴寶格麗經典項鍊　括弧圖紋來自羅馬地磚接縫

▲侯佩岑呼應大家重視受虐兒議題，頸上項鍊出自寶格麗的設計。（圖／翻攝侯佩岑臉書）

記者陳雅韻／台北報導

侯佩岑近日在臉書呼籲大家重視受虐兒議題，立即用行動與家扶基金會一起幫助受虐兒，她一臉嚴肅的照片仍透露了她的高分時尚指數，佩戴寶格麗（BVLGARI）個性鮮明的Parentesi系列頸鍊，特色是很像括弧的線條不斷重複出現，靈感源自古羅馬道路地磚接縫的形狀。

▲與侯佩岑款式相似的1988年寶格麗Heritage 典藏系列黃K金Parentesi 鑽石頸鍊。（圖／寶格麗提供，以下同）



Parentesi在義大利文中是括弧之意，寶格麗於是運用發想自羅馬地磚接縫的括弧線條，構成環環相扣圖案，再輔以美鑽裝飾，侯佩岑所戴的款式與1988年推出的Heritage典藏系列Parentesi頸鍊極為相似，品牌另有鏤空造型的項鍊與手鍊設計，都少不了經典的括弧線條。

▲寶格麗Parentesi系列頂級玫瑰金鑽石頸鍊，鑲嵌約30.87克拉鑽石，4,700,000元。



▲BVLGARI Parentesi系列頂級玫瑰金鑽石頸鍊，鑲嵌約41.16克拉美鑽，5,800,000元。



侯佩岑難敵經典珠寶的魅力，除了收藏寶格麗，卡地亞（Cartier）美洲豹珠寶也是她的心頭好，經常佩戴785,000元的Panthere de Cartier美洲豹頭18K金戒指，無論搭配洋裝或丹寧褲，都能輕鬆展現霸氣。

▲侯佩岑喜愛經典款，也收藏卡地亞Panthere de Cartier美洲豹18K金戒指，785,000元。（圖／翻攝侯佩岑臉書）