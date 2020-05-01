同色系的極簡風穿搭最不會出錯！5家激推網拍必須筆記

時尚潮流瞬息萬變，前一秒前衛，後一秒又流行起了復古，所以能超越潮流被稱之為「經典」，絕對有他的過人之處，儂編認為「簡約」就是這經典中重要的一環！現在最受歡迎的流行風格莫過於極簡時尚，還不知道極簡風是什麼？著名極簡風品牌《COS》太難入手？不用擔心，儂編一次推薦你4間極簡風格網拍品牌！認識極簡就從現在開始～



「Less is more」極簡風穿搭是什麼？

在 Instagram 查看這則貼文 leme studios（@leme.studios）分享的貼文 於 PST 2019 年 12月 月 21 日 上午 1:26 張貼

不盲目追逐潮流，不被季節限制，季季適用，追求簡單乾淨、懂得留白，沒有過多對於身材的修飾，卻可以完美詮繹高質感！極簡穿搭經常以廓形為主，不過於強調女性的曲線，不僅修身又隨性有型，凸顯女生除了柔美、典雅，更顯大氣氛圍～簡潔利落的線條，加上協調統一的色彩更讓視覺上多了一種順延感，比例看上去更加修長！極簡風可溫柔、可優雅、可高冷，可塑性非常強，你一定能從中找到最適合你的！



《Mouggan髦梗》

在 Instagram 查看這則貼文 mouggan（@mougganofficial）分享的貼文 於 PDT 2019 年 10月 月 15 日 上午 6:00 張貼

有在關注部落客的你一定知道魅力雙胞胎「大饅大力」吧！一直對穿搭很有見解的他們，先前也出過不少聯名服飾商品，前陣子終於自創了品牌「mouggan」！從概念開始就備受矚目，品牌發音等同於台語「不同」，正好符合雖是雙胞胎，實際上卻截然不同的他們，超可愛的啦～大饅的溫柔小姊姊風、大力的個性酷女孩風，加上兩人共有的簡約率性，《mouggan》的商品正完美融合了這些特質！





從商品到吊牌、包裝等設計，都由饅力團隊一手打造，每次的宣傳都超讓人驚豔，專屬於他們的配色美與高質感讓儂編情不自禁打開錢包啊～一樣以簡單的色彩、特殊的剪裁與精緻細節為賣點，讓他們的衣服和他人「一樣卻有點不同」，精心挑選過的面料與版型買過的都直呼物超所值！近期更找來不同部落客打造不同主題，超有新意～



《Studio Doe》







《Studio Doe》 給人摩登、中性、簡約、隨性的形象，延續極簡經典品牌《 #nude》 的概念風格，屬於他的平價網路支線，《Studio Doe》與 《#nude》 現有的設計師品牌選品店的定位不同，走的是快速時尚路線，價格也可愛許多！產品中能看到許多版型完美的寬鬆大衣、高腰下著、薄針織上衣等等，每一項單品都超實穿～品牌創辦人小安，原來也是位人氣部落客，從創設品牌開始親力親為，舉凡Showroom的佈置，造型設計、攝影、修圖樣樣來，是不是很值得支持一下呢！



《SOULSIS》







《SOULSIS》代表著緊密不分的soul sister，希望女孩們都能在他們簡約風格的衣服之中活出多樣的自我！「我很在意每個人的幸福感。」這句話來自品牌主理人夏夏，每個月前往首爾採購的他堅持找出符合《SOULSIS》形象具質感且不會隨流行起落的簡約衣著，使他們比起一般常走冷色調的極簡網拍，好像又多了一縷溫暖的氣息，多虧夏夏的堅持，品牌在眾多韓系服飾店裡一直擁有屹立不搖的知名度！除了網路他們也設有實體店面，極簡女孩絕對不能錯過，趕快去店裡逛逛吧～

地址： 台中市北區三民路三段54巷4-3號



《Leme Studios》







接下來這間一樣是有實體店面的韓系網拍，店名正是品牌理念「LET ME BE ME」的縮寫，強調每個人都該擁抱自己的獨特！老闆娘挑貨技術也是一流，不管是剪裁、版型還是質料都在水準之上，經典百搭沈穩色系，簡約中營造出既獨立個性又優雅的氛圍，除此之外衣服也很好搭配，就算單買一件也能跟原有的衣服融合，CP質非常之高～另外他們IG也貫徹質感精神，每次逛都像在翻閱雜誌一樣，超極享受～心動不如馬上找個假日到民生社區逛逛《Leme Studios》、喝喝咖啡吧！

地址：台北市松山區新中街48號



《吾著 / WUZO__》







創立於2016年，他們服飾注重質感，以簡約個性的形象吸引了不少忠實粉絲！他們以「買自己的衣服的標準」把關每一樣商品的品質，雖然價格不是最便宜，但真正拿到手的觸感絕對讓你滿意！「不設限風格穿搭，追求舒適自在就是最好的風格。」因此除了能在他們衣服極簡的風格找到特殊之處與別出心裁的版型，穿上身也超級舒適！難怪每個月上新品都看到許多少女哭著把錢掏出來啊～現在最夯的UNISEX系列他們家也有，超推薦！不為服裝設定性別，一切由你定義～

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／Leme Studios官網、Studio Doe官網、mouggan官網、IG@studiodoe、@leme.studios、@wuzo_official、@soulsis2014、@mougganofficial

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