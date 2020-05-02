日本女星瘋「酪梨籽茶」減肥法！比果肉更能甩油膩　兩週大瘦8公斤

有著「最營養的水果」之稱的酪梨，不僅是許多愛美女性瘦身的輕食菜單之一，酪梨籽泡茶竟能比用吃得瘦更快！日本女星都在瘋「酪梨籽茶」減肥法，少了油脂和熱量，三餐飯後這樣喝，2周就能大瘦8公斤！



酪梨籽也能泡茶？



酪梨飽足感、營養價值高，許多人會將它替代正餐食用，達到塑身的效果，但你不知道的是，酪梨籽，其實比果肉夠能甩肉甩油膩！酪梨果肉營養豐富，相對的熱量油脂含量也高，不過酪梨籽卻不會有這樣的問題！酪梨籽內富含豐富的水溶性膳食纖維，不僅具緩和糖類吸收的功能，還可以防止血糖突然升高並減少飢餓感 ~ 日本女生看準了酪梨籽的特性，因而研發出這款「酪梨籽茶」減肥法！據說這個瘦身小撇步也是日本女星維持身材的私房秘技呢！



日本女星都在瘋酪梨籽茶瘦身法



酪梨籽茶不僅風靡日本眾女星，近年連日本女孩們都將它視為減肥入門飲食！然而在製作上，首先將酪梨籽清洗乾淨並切為薄片，接著將酪梨籽以滾水煮沸，大約煮個20分鐘即可，新鮮酪梨籽茶就大功告成！但專家也提醒，酪梨籽茶的保鮮期較短，煮好後建議當日飲用完，至於在用量上也要注意，一天最多一杯，最好選擇在晚餐前飲用，如此一來既能達到控制食量的效果，也能加速代謝午餐後的油膩感與熱量喔！



酪梨籽茶這樣配瘦更快



煮沸後的酪梨籽茶呈現淡粉紅色，所以也很多人又將它稱為「粉紅茶」，但由於酪梨籽泡過茶後，味道會帶點澀澀的苦味，使得大多數女生會有些排斥 ~ 日本營養師就建議，在酪梨籽茶的搭配上，除了單喝，也可以加入些許檸檬汁調味，甚至搭配新鮮水果一起吃，同樣能增加飽足感，降低熱量的攝取量喔！儂編今晚就想來試試看啦 ~



TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／pinterest、小紅書



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