小資女上班也要有氣場！10款經典百搭的「手提掀蓋包」值得買

身為時尚小資女的儂編把買包視為投資，每分錢都要花在刀口上，除了以經典不退流行為前提，配色傾向選擇保守一點，最好是能每天揹去上班的款式。這樣不僅大大提高包包的出場率，也能說服自己這筆錢花得值得。為此儂編特別盤點了10款酷女孩公事包，讓你拎著「手提掀蓋包」穿梭在辦公室裡，氣質、氣場一次顧！



Chanel

小型手把口蓋包

經典的香奈兒手提包，無論用幾年都不會退流行，甚至越用越老越有型。若有長期在關注這個品牌，過去許多提包都只有一種使用方式「手提」，但現在新推出的幾乎都有附上皮穿鏈，不僅讓包使用起來更方便，也能應付更多元的場合。



Bvlgari

Serpenti Forever 手提包

Bvlgari經典蛇頭包是許多女孩夢寐以求的精品包，過去比較常見的款式，大多是金屬光或是飽和色，但其實低調內斂的黑色皮革點綴蛇頭釦鎖和銀鍊設計，不會過於大鳴大放很適合都會女性使用。



Louis Vuitton

Locky BB手提包

甜美風格當道，讓酷女孩常常不知道該如何自處，但在Louis Vuitton創意總監Nicolas Ghesquière的操刀下，不愛粉紅不要小浪漫的女生似乎得到了一絲喘氣的機會。以簡潔復古包型點綴金色大釦鎖，沒有醒目的Monogram改走低調路線。



MCM

Patricia Visetos 劍橋包

MCM經典Visetos印花染上黑灰配色後更顯叛逆，尺寸剛剛好能放得下所有出門必備的東西，手機、化妝包、行動電源和充電線都能找到它們的歸屬，讓你出門開會不會手忙腳亂，無論你平時喜歡以洋裝或褲裝現身都時髦有型。



Chloé

Mini Chloé C 包

儂編認為最合適的職場穿搭應該同時兼顧氣質和氣場，而Chloé往往能把這兩件事拿捏得恰到好處，光滑皮革包面、方正百搭的包身，再搭配上有份量感的金屬副料，讓包包光是擺在桌上就給人一種沉甸甸的份量感！



Gucci

Sylvie 1969手提包

揮別過於繁複的設計細節，Gucci創意總監Alessandro Michele偶爾還是會有極簡風創作，但這極簡並非無聊，而是延續品牌經典復古形象的優雅簡斂。粗獷金鏈點綴在信封式手提包上，給人一種幹練女強人氛圍，若再搭配上黑長褲與尖頭跟鞋一起著用，保證讓你無懈可擊！



Bally

Celestine手提包

身為辦公室裡輩份略淺的小資女，不想因為包包引起太多關注，不妨選擇像Bally這種以質感著稱的品牌，輕巧簡約的輪廓搭配寬揹帶，揹帶上的絲巾細節讓整體風格更顯青春洋溢，同時能提升包款的搭配性，就算周末出遊揹也不違和！



Salvatore Ferragamo

Boxyz手提包

近幾年許多品牌以Logo或是具有故事性的圖樣組合出典雅繁複的花紋，讓包款更百搭同時也提高了識別度。儂編私心覺得Salvatore Ferragamo老花包很適合文青系女孩，將它點綴在黑白灰或大地色服飾中，無論造型再基本都有了視覺重點。



Emporio Armani

拼色手提包

拼色包包往往比單色包更顯得活潑有趣，Emporio Armani以包浩斯風格打造這款帶有工業幾何感的掀蓋式手提包。除了手提之外，兩側可拆卸的肩揹帶讓實用度再提升，無論上班端莊或浪漫約會使用都很可以！



Fendi

Kan U手提包

公事包的另個挑選重點，在於能否裝得下A4文件和筆記型電腦，這款Fendi手提包剛好能符合你的需求。足夠寬敞的揹帶空間，可手提也可上肩，寬敞袋口能迅速拿取文件，堪稱最完美的工作包！



TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／各品牌提供



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