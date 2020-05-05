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說「吃不胖」真的不是在炫耀！只有瘦子才懂的5個煩惱

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儘管高矮胖瘦不重要，健康就好，但不少人仍然羨慕可以擁有纖細的身材，為此努力運動減肥。不過世界上就是有這麼一群人，別人是喝水都會胖，他們卻是不管怎麼大吃大喝，就算毫不忌口，變胖這回事也似乎永遠與他們無關。但其實就像太胖一樣，很多人也為了自己身形太瘦煩惱不已。今天的DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，告訴你那些永遠吃不胖的紙片人，有什麼切身之痛的困擾吧！

No.5 容易被欺負

▲▼ 瘦子心事誰人知？「吃不胖的人」才懂的煩惱大公開：「我真的沒有在炫耀啊～」（圖／Bella儂儂提供）

電影中最常被欺負的角色，多半是那些看似弱小，一臉好欺負的好人們，但不只是在電影裡，現實世界中紙片人也是最容易被霸凌欺負的目標，雖然有些不是帶有惡意的惡作劇，不過因為看似好欺負，確實很容易淪為同儕間的捉弄對象。

No.4 讓人覺得沒安全感

▲▼ 瘦子心事誰人知？「吃不胖的人」才懂的煩惱大公開：「我真的沒有在炫耀啊～」（圖／Bella儂儂提供）

雖然每個人都有自己的市場，有些人偏愛肉肉的另一半，有些人就愛精瘦型的對象。但也有不少女生說，不喜歡太瘦的男生，原因正是讓人覺得沒安全感，畢竟看起來風一吹就走，別人一推就倒，別說是保護其他人，光是自己恐怕就自身難保了。

No.3 大家一直叫你多吃點

▲▼ 瘦子心事誰人知？「吃不胖的人」才懂的煩惱大公開：「我真的沒有在炫耀啊～」（圖／Bella儂儂提供）

每當跟大家一起出去吃飯，東西吃不完不是叫你多夾一點，就是打包給你帶回家；就算真的大喊吃不下求饒，朋友還是會以「你太瘦了要多吃一點」為由，硬是逼你多吃一些。人家只是天生吃不胖，真的不等於平常沒在吃飯，就別再逼人家了啊！

No.2 搬不動重物

▲▼ 瘦子心事誰人知？「吃不胖的人」才懂的煩惱大公開：「我真的沒有在炫耀啊～」（圖／Bella儂儂提供）

胖的人力氣不一定比較大，但瘦的人力氣一定不大！遇到需要搬重物的時候，往往讓人苦惱不已，就算使盡吃奶的力氣搬不動就是搬不動。由於每個人的力氣大小，通常與自己的體重成正比，所以對瘦的人來說，力氣往往也比其他人要來的小，相當吃虧。

No.1 吃不胖被說在炫耀

▲▼ 瘦子心事誰人知？「吃不胖的人」才懂的煩惱大公開：「我真的沒有在炫耀啊～」（圖／Bella儂儂提供）

擁有吃不胖的體質是不少人的夢想，但對於太瘦的人來說，每當說出自己苦於吃不胖，總要無辜承受別人的白眼，遭到眾人批判是在炫耀的原罪。對於想增胖的人來說，為了增重而付出的心力絕對不亞於想減肥的人，想要擁有健康的體態，每個人都是同樣辛苦！

▲▼ 瘦子心事誰人知？「吃不胖的人」才懂的煩惱大公開：「我真的沒有在炫耀啊～」（圖／Bella儂儂提供）

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／Pinterest
文字Source：網路溫度計

【本文由Bella.tw儂儂 提供，未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

吃不胖, 瘦子, 煩惱, 身材, 心聲, 人際關係
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