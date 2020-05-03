范冰冰養髮秘訣大公開！每天用「吃的」、穴道按摩預防少年白

明明還不過40歲，頭上的毛髮卻越來越花白、稀疏到底該怎麼辦？總是以一頭厚實黑髮造型亮相的范冰冰，最近就在社群上自拍分享自己的養髮飲食！范冰冰用「吃的」預防少年白、少年禿！養髮除了吃芝麻，每天早上多加這一杯，3周就能找回烏黑秀髮！



范冰冰親授超美味養髮密技



這髮量也太驚人了吧 ~ 范冰冰的招牌黑髮，光看背影完全看不出來已經邁入38歲熟齡！大多數人都以為深髮色、黑髮好照顧，就會忽略的保養環節，但久而久之即使是自然黑髮也會出現落髮、粗糙無光的問題！平時很注重保養的范冰冰，最近就分享了自己的日常養髮飲食秘訣 ~ 范冰冰每天早上一定會喝一杯以黑芝麻、黑豆、黑米、核桃與熱牛奶打成的營養牛奶粥，既能填補飽足感，還能促進頭髮的生長、代謝，甚至作為早餐也很合適呢 ~ ( 養顏又養髮一舉兩得~ )



預防少年白，除了芝麻妳還能這樣吃！



不只范冰冰養髮粥中的黑芝麻能有效修護秀髮光澤，達到烏黑亮麗的效果，紅豆、紫米及桂圓也能幫助你遠離少年白、增加髮量！養頭髮就像在養生，體內的基礎代謝、營養補充做好了髮量自然就會茂密 ~ 而有著補血補氣功效的紅豆、紫米及桂圓的原理亦是如此！桂圓富含豐富蛋白質能強健髮絲預防掉髮、紫米中的花青素與維他命B1、B2養血之餘更能改善髮絲的色澤與亮度， 想要讓秀髮回春不如戒掉零食改吃它們吧！



每天一分鐘穴道按摩



▲右圖下 : 脖子上方的的「風池穴」也能有效舒緩頭部壓力促進循環。



日本學者曾針對白髮與落髮問題進行研究，發現造成少年禿、少年白的其中兩項原因，就是壓力大而產生的頭皮、毛囊血液循環、代謝不良，以及免疫系統失調！面對這樣的身體警訊，在養身上，除了以飲食控制養份的攝取，每天睡前和早上起床時也可以搭配穴道按摩，達到刺激循環的效果！按摩的手法上，首先用指腹揉搓頭皮，接著針對耳朵上方的「浮白穴」做揉壓，每次2-4分鐘，可以依據個人狀況延長時間，既能消除疲勞，也能減輕頭皮與髮絲的壓力喔！



TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／pinterest、范冰冰小紅書



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