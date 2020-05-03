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毛孩穿上皮卡丘、伊布寵物裝萌度破表　快用寶貝球逗貓棒收服家中主子

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編輯／Emily　圖／翻攝自twitter@project_eevee、petio.com、be-en.co.jp

《精靈寶可夢》的粉絲是不是都夢想養一隻皮卡丘當寵物呢？這次寶可夢和日本寵物用品公司Petio合作，推出一系列產品，可愛的皮卡丘、伊布寵物裝、頭套可以讓你家主子變身成寶可夢，簡直萌度破表！還有寶貝球造型的小窩、玩具可以收服家中的毛小孩。

▲寶可夢寵物裝。（圖／翻攝自petio.com）

▲寶可夢寵物裝。（圖／翻攝自petio.com）

#服裝系列

這次的產品選擇人氣超旺的皮卡丘、伊布做主角，兩款寵物玩偶服造型超Q！皮卡丘款把他的長耳朵、閃電尾巴都做出來，貓貓狗狗穿上身，彷彿變身成皮卡丘。

▲寶可夢寵物裝。（圖／翻攝自petio.com）

伊布款同樣有長長耳朵和尾巴，棕色服裝被毛色一樣的狗狗穿上，立馬變成伊布本尊。兩款服裝都有分尺寸，貓狗皆能穿，可以依寵物的體型挑選。

▲寶可夢寵物裝。（圖／翻攝自petio.com）

▲寵物服裝售價3,278日圓（約台幣915元）。

除了服裝，還有推出皮卡丘、伊布頭套，寵物不喜歡穿衣服，也可以考慮給牠們戴上頭套，賣萌一下。

▲寶可夢寵物裝。（圖／翻攝自petio.com）

▲寶可夢寵物裝。（圖／翻攝自petio.com）

▲寵物頭套售價1,628日圓（約台幣454元）。

#用品系列

快用寶貝球來收服家中主子吧！這款寶貝球狀的寵物床材質柔軟，寵物跳進寶貝球裡探出頭的萌樣，完全融化主人的心，在圓圓的空間裡休息也很舒服，另外還有墊子可以枕著。

▲寶可夢寵物裝。（圖／翻攝自petio.com）

▲寶貝球寵物床售價5,478日圓（約台幣1,530元）。

另一款皮卡丘大頭墊子也很可愛，適合小型寵物趴在上面休息。

▲寶可夢寵物裝。（圖／翻攝自petio.com）

▲皮卡丘墊子售價4,378日圓（約台幣1,222元）。

#玩具系列

寵物們最喜歡玩球了，這款寶貝球玩具貓狗都適用，能讓牠們盡情的咬咬。還有大顆一點，專門給狗狗玩的球，三款造型超可愛。逗貓棒則是把球用線吊起來，貓咪們看到一定超興奮。

▲寶可夢寵物裝。（圖／翻攝自petio.com）

▲逗貓棒售價657日圓（約台幣183元）。

▲寶可夢寵物裝。（圖／翻攝自petio.com）

▲寶貝球玩具售價547日圓（約台幣152元）。

▲寶可夢寵物裝。（圖／翻攝自petio.com）

▲寶可夢寵物裝。（圖／翻攝自petio.com）

▲狗狗玩具球售價1,078日圓（約台幣301元）。

除了寵物用品，喜歡皮卡丘、伊布的話，可以看看這款燈飾公仔，裡面有超多身體零件，需要自己組裝，才能拼湊出立體的公仔，透明的身體裡面裝有燈泡，在暗處可以開燈當作小燈飾，可愛造型讓粉絲好想收藏。售價2,640日圓（約台幣735元）。

▲寶可夢寵物裝。（圖／翻攝自petio.com）

►史上最萌寶可夢聯名！「精靈球變手拿包」皮卡丘、可達鴨全到齊

►《寶可夢》伊布變身小萌寵！被花朵糖果圍繞超夢幻　閉眼陪入睡

關鍵字：

精靈寶可夢, 寶可夢, 皮卡丘, 伊布, 寵物用品, 寵物服, 寵物
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