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Kobe離開一樣暖心！Nike奪全球最熱品牌第三名　「全黑」短片向傳奇致敬

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編輯／Duke

時尚平台Lyst每三個月就會匯集網路商店搜索、瀏覽以及購物等行為，統整每一季度的最熱門品牌與單品。這次透過2020 Q1的報告得知，Virgil Abloh主理的Off-White連續三季獲得冠軍；Nike則是因湖人球星柯比（Kobe Bryant）不幸離世後，推出「Mamba Forever」廣告向傳奇致敬，使得品牌熱度從第12名上升到第3名。

▲LYST 2020Q1。（圖／翻攝自IG@off____white、@nikesportswear、@balenciaga、Lyst官網）

▲Off-White連續三季獲得Lyst最熱門品牌冠軍。（圖／翻攝自IG@off____white）

由於Q1季度受到新冠肺炎（COVID-19）影響，各大時尚品牌均透過自家工廠生產口罩、防護衣等設備，像是第2名的Balenciaga，不僅替澳洲大火籌措資金，還生產外科口罩；第3名的Nike除了向柯比致敬外，也為疫情捐出超過美金1,500萬元（約台幣4.5億元）。

▲LYST 2020Q1。（圖／翻攝自IG@off____white、@nikesportswear、@balenciaga、Lyst官網）

▲Balenciaga推出無尾熊服飾籌措澳洲大火的救助資金。（圖／翻攝自IG@balenciaga）

▲LYST 2020Q1。（圖／翻攝自IG@off____white、@nikesportswear、@balenciaga、Lyst官網）

▲Nike向柯比致敬獲得巨大的迴響。（圖／翻攝自IG@nikesportswear）

另外，Lyst表示新冠肺炎大流行使得時尚口罩搜索量增長496％，當中Off-White的箭頭口罩更成為全球最熱門男士單品冠軍。Nike Kobe鞋款的瀏覽量則是在柯比不幸去世後爆增733％，並且Nike Kobe 4 Protro「Carpe Diem」也被列在最熱門男士單品中的第4名。

▲LYST 2020Q1。（圖／翻攝自IG@off____white、@nikesportswear、@balenciaga、Lyst官網）

▲Off-White箭頭口罩成為全球最熱門男士單品冠軍，Nike Kobe 4 Protro列在榜單的第4名。。（圖／翻攝自Lyst官網）

除了上述提到的幾個品牌外， Gucci、Prada、Moncler等也占有一席之地，並且與上一季度的排名相差不遠，想看更多分析報告與排名，都可以到Lyst官網查看。

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關鍵字：

Lyst, 最熱門品牌, VirgilAbloh, Off-White, Nike, 湖人, KobeBryant, 新冠肺炎, COVID-19, 武漢肺炎, 口罩, 防護衣, Balenciaga, 澳洲大火, Gucci, Prada, Moncler
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