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說・流行／高圓圓愛牌「風琴包」10年不貶值　一個原因讓女星搶背

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▲Marni 。（圖／品牌提供）

▲義大利獨立設計師品牌 Marni 風琴包比品牌還紅。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／專題報導

有風琴包（Trunk）始祖之稱的義大利獨立設計師品牌MARNI，1994年由Consuelo和Gianni夫妻成立，短短26年間，小眾奢侈品的定位很快讓它「包比牌紅」，即便沒有精品光環，「風琴包」獨特的折疊方式以及俐落外型卻依舊收服大票女星。

▲Marni 。（圖／翻攝自品牌IG）

▲Marni 。（圖／翻攝自品牌IG）

▲Marni 。（圖／翻攝自品牌IG）

▲1998年MARNI風琴包（Trunk）橫空出世，透過折疊的方式打造出立體感。（圖／翻攝自品牌IG）

義大利獨立設計師品牌MARNI對於色彩和印花的大膽運用可謂獨樹一格，品牌年紀很輕，1994年由Consuelo和Gianni夫妻成立，在1998年風琴包（Trunk）就橫空出世，以手風琴為原型，透過折疊的方式打造出立體感；這項設計與Consuelo的理念不謀而合，「只穿單一全套設計師的潮流已經過去了，現在更多的是對高端品牌進行混搭穿著的人，他們一定會喜歡MARNI的風格。」

▲Marni。（圖／CFP）

▲Marni。（圖／CFP）

▲藝人高圓圓、劉詩詩都在私服中上身演繹。（圖／CFP）

這也就不意外MARNI風琴包雖然沒有顯眼品牌Logo、外型樸素卻依舊擄獲女星，包括藝人劉詩詩、高圓圓等人私服都曾上身，外媒更形容它是「十年都不會貶值的包款」，只有一個原因，品牌主打的小眾市場相當準確，低調之餘，一定要打開這款包之後才能看出獨特性。風琴包外型不是重點，而是內袋驚人的容量，運用褶皺打造四層內襯置物，而後拉錬又將隔層再豐富，內部才發現了品牌Logo，果真滿足了小包卻能裝的雙重特性。

▲Marni 。（圖／品牌提供）

▲Marni 。（圖／品牌提供）

風琴包再推撞色款式，首間專賣店終於回歸遠百信義A13，台灣就能買到（左）72,500；（右）NT$59,900。（圖／品牌提供）

伴隨風琴包大紅，品牌又陸續推出帶有獨特風格的撞色系列，充滿浪漫的粉色與藍色搭配上穩重的墨綠色，比起素色多了古靈精怪的氣質；亦或是漸層色系完美迎合春夏交接的活力氣息，搭配完美容量站穩腳步。品牌也曾進駐台灣，雖在2018年7月撤台，不過好消息是，今年（2020）首間專賣店已在4月回歸遠百信義A13，讓時尚迷能夠一睹經典設計。

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關鍵字：

風琴包, 劉詩詩, 高圓圓, 義大利, 獨立設計師, Marni, Trunk
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