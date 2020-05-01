隨時想睡就睡！GUCCI馬銜鍊「枕頭包」真的開賣　售價令人驚訝

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Gucci於2020早春系列推出的1955 Horsebit系列包款，以標誌的「馬銜鍊」設計帶出復古氛圍，連南韓歌手IU與演員李聖經都愛，儼然是現階段最熱門的包款。緊接著登場的2020春夏系列，更出現一款馬銜鍊設計的「枕頭包」，不僅驚豔全場，更奪得眾多懶人的關注，如今Gucci終於正式上架這款枕頭包，但是價格卻讓人不敢恭維，因為要價美金3,000元（約台幣9萬元）。

▲Gucci正式上架以馬銜鍊為概念設計的枕頭包。（圖／翻攝自Gucci官網）

▲南韓歌手IU與演員李聖經也背上1955 Horsebit包款。（圖／翻攝自品牌提供）

由藝術總監Alessandro Michele設計的枕頭包，繼承其大膽的復古奢華美學，全包設計以枕頭搭配高級皮革，同時運用金色的馬銜鍊帶出復古韻味。細節部分，Alessandro Michele採用可調式肩帶使枕頭可自由拆卸，像是盒子、外套等物品都能使用肩帶固定，進而打造屬於自己的時尚。





▲全包設計由枕頭與高級皮革組成。（圖／翻攝自Gucci官網）







▲枕頭可自由拆卸。（圖／翻攝自Gucci官網）

目前此包款已經可以透過國外Gucci官網進行預定，預計在今年6／1前發貨，不過物流有可能受到疫情影響延後。

除此之外，Gucci還在近期帶來多個配飾與聯名系列，像是2020春夏系列的動物、花卉造型耳環、口紅皮革鏈包以及攜手日本藝術家樋口裕子的奇幻童裝系列，這些全都是Alessandro Michele以自身獨特的美學見解替Gucci帶來的奇特單品，各位時尚迷是否有三觀被顛覆的感覺呢？





▲花卉與貓造型的耳環。（圖／翻攝自Gucci官網）







▲小到只能放口紅的鏈包。（圖／翻攝自Farfetch）







▲Alessandro Michele攜手樋口裕子打造的奇幻童裝系列。（圖／記者陳雅韻攝）

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