Lisa把大家驚呆的20吋細腰　公開「健身菜單」4動作，做完超有感

韓國知名女團Blackpink中，除了人間香奈兒Jennie之外，最受矚目的就是新一代的IG女王Lisa！今年22歲的Lisa自泰國，她深邃混血的臉孔、火辣的身材，讓她的一舉一動全都成為女孩追逐討論的焦點，不論是她的奶茶髮色、塗鴉美甲、私下愛用彩妝還有時髦穿搭，全都引領潮流呀！！

在 Instagram 查看這則貼文 LISA（@lalalalisa_m）分享的貼文 於 PDT 2018 年 9月 月 28 日 下午 5:38 張貼

而2019年Lisa更被美國電影評論網站「TC Candler」所選出「全球百大最帥與最美臉孔」的第一名！此網站以過億的社群資料，根據明星的粉絲數、新聞量和關鍵字...等，加上除了漂亮臉孔之外，所展現出的優雅獨特性、大膽熱情、正面能量...等元素去評估票選出來，所以說Lisa絕對是名符其實呀～

而今年Lisa更是受大陸綜藝節目邀約，參加《青春有你2》變身大咖導師，指導練習生的舞台演出！而她在節目中時而嚴格，時而呆萌的表情，更是成為熱搜呀～

而在節目中Lisa不只有坐在評審台上指導學員，更是會親身示範，教學員如何利用肢體的小細節，表現出更到位的舞蹈演出

就連手指比愛心，都要練習到非常的準確！不虧是身為當紅女團BLACKPINK的舞蹈擔當呀！

尤其這段Lisa和學員一起跳《青春有你2》主題曲《YES! OK! 》的片段，更可以看到Lisa那傳說中的好身材和極致性感的舞台魅力呀～

而Lisa除了天生基因好長的漂亮外，其實她對於自己的身材和保養也都是非常的嚴格，快點讓我們一起來看看．

在 Instagram 查看這則貼文 LISA（@lalalalisa_m）分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 17 日 上午 10:25 張貼

吃多少動多少

Lisa說因為其實每天都要大量的排練，其實運動量對她來說很足夠，對她來說維持身材最簡單的方式就是：吃多少動多少，這樣絕對不會胖．

一般來說每天練舞會花3-4個小時，若是演唱會前夕的排練，更會每天花6-7個小時在練舞，所以其實不會特別節食，因為運動量太大了．

在 Instagram 查看這則貼文 LISA（@lalalalisa_m）分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 25 日 上午 11:26 張貼

直立板單槳衝浪練曲線

Lisa是直立板單槳衝浪的愛好者，這個運動是結合衝浪與傳統手划槳板的水上運動，能核心肌群的力量，也能讓身體曲線變得更緊緻．

少量多餐

Lisa分享雖然每天運動量都非常大，有時候也會覺得很餓，但是千萬不要暴飲暴食，要以少量多餐的方式進食，才不會一次把胃撐大．

並且多吃蔬菜水果和補充蛋白質，這樣才能讓身材瘦的勻稱又健康．

在 Instagram 查看這則貼文 LISA（@lalalalisa_m）分享的貼文 於 PDT 2019 年 9月 月 9 日 上午 6:21 張貼

腰線運動公開

聊到Lisa的身材，能麼能忘了她那知名的20吋細腰，Lisa的腰能把髮帶當腰帶，她的腰圍有可能就是妳的頭圍呀．

而Lisa也曾在綜藝節目上公開她的真實身高體重是：166.5公分/44.7公斤，這樣的身材比例，根本是仙女吧！如果妳也想擁有Lisa的細腰，快點跟著做！

Lisa瘦腰練腹肌動作一： 側平板支撐Side Plank

平時做平板支撐我們會面朝地下，側平板支撐的話，就只能用一手作為支撐。腳方面視乎能力，如夠力的話在上面的腳就不碰地，如不夠力的話雙腳也可以打側觸地作支撐。

在 Instagram 查看這則貼文 Carol Merry（@carolmyoga）分享的貼文 於 PST 2019 年 11月 月 10 日 下午 9:12 張貼

在上面的手可以放在身旁或舉高。用作支撐的手可以手肘屈曲90度或是伸直手。最初練習時嘗試維持這個動作20-30秒，然後轉另一邊，重覆4-6次。按能力再慢慢將維持動作時間遞增。

側平板支撐可有多種變奏，包括加旋轉腰、加臀部升降、加側邊提腿...等，當然難也比只維持側捧式更高，初學者要量力而為。

Lisa瘦腰練腹肌動作二： 單車式捲腹 Bicycle Crunch

先仰卧在墊上，雙手枕在頭後或耳旁，然後抬頭至頭部完全離地，準備好後就開始動作。

左手手肘與提起之右膝嘗試靠近，然後還原，右手手肘與提起之左膝嘗試靠近，然後還原，左右兩邊輪著做。轉動時身體和頭部同時側傾，猶如成對角線般扭轉。

在 Instagram 查看這則貼文 Join the POP Army!（@poppilatesofficial）分享的貼文 於 PDT 2018 年 9月 月 8 日 下午 12:18 張貼

留意當開始動作後，雙腿不要著地，維持著踏單車般的動作。這個動作可以重覆做30秒為一組，做2-3組。

Lisa瘦腰練腹肌動作三： 俄羅斯式轉體 Russian Twist

先坐在墊上，然後上半身挺直並向後躺40度左右，同時雙腿提起離地，腹部收緊以維持姿勢。

在 Instagram 查看這則貼文 Becca（@fit_becca）分享的貼文 於 PST 2019 年 11月 月 5 日 上午 5:15 張貼

準備雙手互在胸前並移至左邊，同時上半身跟著轉去左邊，然後還原到中間，雙手和軀幹也移到右邊，再還原到中間。這個動作可以重覆做30秒為一組，做2-3組。想增加難度可以手拿重量

Lisa瘦腰練腹肌動作四： Heel Touch 觸碰腳跟

首先平躺在墊上，膝屈曲，腳掌踩地，雙手放在身體兩側。動作開始時，將頭部和肩膊微微離地，收緊腹部，然後軀幹向左方移動直至左手手指可碰到左腳跟，然後還原。

在 Instagram 查看這則貼文 Nicole（@fitnessbynic）分享的貼文 於 PDT 2019 年 9月 月 25 日 上午 12:02 張貼

軀幹再向右方移動直至右手手指可碰到右腳跟，不斷左右重覆動作。這個動作幅度不大，可以重覆做30秒為一組，做2-3組。

以上四個動作都針對腹斜肌位置，可以加入於平時腹肌訓練動作，不要只做捲腹了。不過如果想有效瘦腰練腹肌，除了運動外也要減少脂肪攝取，才能讓腹部線條更明顯喔！

文／柯夢波丹 圖／LISA微博、INS、愛奇藝

52歲金喜愛在《夫婦的世界》露骨性愛鏡頭尺度超大！「睡袍下的大長腿更登上網路熱搜...」十年來堅持這個習慣

2020大勢髮型推薦！韓素希、秀智的「慵懶雲朵捲」好誘人，增添滿滿的浪漫氣息呀～不刻意的女人味



＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

更多流行時尚資訊，盡在《柯夢波丹》