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「要努力」不是說說而已！3步驟讓機會變成可能　確定目標就要下好離手

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▲努力。（圖／女子學提供）

▲（圖／那些年我們一起追的女孩粉絲專頁）

「要努力！」這本該為勸人振奮精神的打氣詞，在現代卻逐漸成為令人感到無力的詞彙。有人不努力，卻能一路幸運；有人拚了命，卻只事倍功半。由於兩種情形皆大有人在，許多人便開始懷疑努力所帶來的效益，因而不敢盡全力爭取，怕一切落於徒勞。

然而，人之所以會不想「努力」，其中一個原因便是「自己都不確定自己想做什麼」。對此，可以先透過以下 3 步驟，檢視結果是否為自己所追求，以及達成目標的可能性，再決定要不要拚一把。

擬定計畫

▲努力。（圖／女子學提供）

▲（圖／那些年我們一起追的女孩粉絲專頁）

通常在開始一項計畫前，腦袋會閃過許多未經整理的想法，可能是簡單的一句話、一串數字、一個日期或是一幅畫面。這時可以先用紙筆，將現有念頭全記下來，待差不多寫完，便能開始整理紙上的內容。

透過整理，能幫助自己釐清思考背後的脈絡，將各種想法用簡單的樹狀圖或是表格歸納後，計畫的架構、目的以及達成方式便會逐漸成形，這時就可以進入下一階段。

規劃時間

▲努力。（圖／女子學提供）

▲（圖／Unsplash@nickmorrison）

現代人生活忙碌，總得同時處理好幾件事。若每天都被時間追著跑，別說計畫難以完成，恐怕在堅持到結果前，就先因心力交瘁而放棄了，因此這步驟可說是決定計劃成功與否的大重點，唯有將時間規劃得當，才能從容應對各種變故。

無論計畫本身有無時間壓力，都必須設定一個「計畫截止期限」，此舉除了能提醒自己在期間內完成，也兼具督促的功效。要注意的是，若時間已規劃得很妥善，卻仍舊無法於時效內達成目標，或許就得開始考慮其他方案了。

思考備案

▲努力。（圖／女子學提供）

▲（圖／Unsplash@gabriellehenderson）

備案不是讓人有理由放棄的藉口，也並非失敗後才需要著手的工作。相反地，「備案」是為了讓我們隨時保有彈性，因為只有當我們感到自己握有選擇，心態上才能健全。否則若成天活在計畫成敗的患得患失中，心累程度可想而知。

開始努力前，先一併將後續備案納入考量。若只有Plan A卻沒有 Plan B，建議要仔細衡量各種情況，例如經濟、期限、健康等狀況是否允許自己將雞蛋放在同個籃子裡，若不允許，請認真思索自己非得孤注一擲的理由；但若情況允許，那還等什麼？就放手一搏去努力吧！

努力不是只要單靠一股衝勁，而是必須在計畫初始階段就先審慎評估，才能用最少時間達到目的。別在行動後才邊走邊畫地圖，除非本意是冒險，否則會浪費不少時間。於行前先畫好地圖、拿好裝備、找好夥伴，最後才得以毫無畏懼地盡一切努力往前衝！

延伸閱讀：

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※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

女子學, 別懷疑自己的本領, 努力, 擬定計畫, 規劃時間, 思考備案
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