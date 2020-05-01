亮･珠寶／經典設計寵媽咪　高CP值珍珠項鍊送進心坎裡

▲梵克雅寶Frivole花朵珠寶與Two Butterfly系列珠寶很適合獻給優雅媽咪。（圖／梵克雅寶提供）



記者陳雅韻／台北報導

女人通常難以抵抗珠寶的魅力，母親節禮物不妨從歷史悠久的品牌，選一件經典設計寵愛媽媽吧！可從她日常的穿搭風格考量，是適合女人味十足的浪漫花朵造型珠寶、簡潔俐落的單顆寶石設計，抑或溫潤優雅的珍珠？預算定在20萬元左右，其實有不少不退流行的款式。

▲梵克雅寶Frivole黃K金鑲鑽迷你吊墜（左）123,000元，指間戒298,000元。（圖／梵克雅寶提供）



女人味造型珠寶

梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）集女性喜愛的心形與花朵元素於一身，創造出立體心形花瓣造型的Frivole系列珠寶，特別是黃K金或白K金經過鏡面拋光，與鑲鑽的花朵相互競豔，於指間戒最能體會其中妙趣，亦有適合入門的單朵鑲鑽小花項鍊，與日常服裝好搭配。

▲De Beers Aura白金梨形鑽石吊墜項鍊（上，順時針方向）主鑽0.50克拉起約 220,000元起，Classic 鉑金圓形鑽石吊墜項鍊主鑽0.20克拉起約62,000元起，枕形主鑽0.50克拉起約230,000起。（圖／De Beers提供）

單鑽或彩寶放閃

若媽媽穿搭偏愛俐落風格，沒有花俏裝飾的單顆鑽石或彩色寶石項鍊或戒指，應能滿足她的需求。De Beers單顆鑽石設計的Classic項鍊，以及枕形、梨形等花式切割主鑽外圈環繞小鑽的Aura項鍊，視覺上有放大的效果，品牌提供不同等級與克拉數的主鑽供選擇。

▲卡地亞Destinée 祖母綠戒指1克拉起約675,000元起，紅寶石戒指1克拉起約605,000元起。



Cartier（卡地亞）全新Destinée彩寶系列，也有異曲同工之妙，主石紅、藍寶石與祖母綠有多種花式切割，搭配環繞美鑽與4爪鑲嵌戒台，大大凸顯主石之美，當然要先探聽媽媽對彩色寶石的偏好，才能送進心坎兒裡了。

▲MIKIMOTO南洋珍珠多變化長項鍊，可變身為Y字鍊或手鍊，170,000元。

優雅珍珠有態度

女人的珠寶盒少不了圓潤的珍珠，但只有優雅設計不夠，還要多變、有個性，MIKIMOTO推出以幾何圖形為連結並鑲嵌一顆南洋珠的長項鍊，可依造型需求調整為Y字鍊或手鍊，讓媽咪有高CP值的感受；TASAKI則擅長運用結合力與美的貴金屬線條搭配圓潤珍珠，創造時髦風格珠寶，繩結概念的KNOT珍珠黃K金耳環正是最佳代表。

▲TASAKI KNOT珍珠黃K金耳環195,000元。（圖／TASAKI提供）

