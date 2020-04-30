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團團美女營運長宋安帶逛時髦好物　時尚迷信任的選貨品味在家也能買

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▲喜事集團營運長宋安帶逛團團微風南山店，可愛、時尚選品超好逛。（影／記者王則絲攝）

記者王則絲／台北報導　圖／記者王則絲攝、品牌提供

複合式品牌「團團TUANTUAN」為喜事集團旗下的時尚選貨店，成立十多個年頭以來展現了獨到的選品眼光，集結許多高端時尚與個性潮流時裝，而喜事集團更於近日開設了全新的線上購物平台MSYAMING，讓大家在家中也能逛得過癮。今日就由喜事集團營運長宋安An，來帶大家逛逛團團微風南山概念店。

▲團團店上帶逛。（圖／記者王則絲攝）

為迎接喜事集團新通路e-shop開站，An特別為今年於巴黎時裝周訂下的兩套秀服拍攝一組風格大片，來自日本服裝設計師二宮啟（Kei Ninomiya）的作品充分展現了誇飾的現代、前衛風格，又同時蘊含了大自然的綠意，顛覆過往一貫風格，以呼應團團國際時尚的風格理念，並且將之展示於團團微風南山店上，邀請大家一同來欣賞藝術品。

▲團團店上帶逛。（圖／記者王則絲攝）

團團所開發出的品牌、單品是令許多時尚迷們都信任的品味，包括高端精品、設計師作品、各種原創性服裝、配件等，例如Vetements、Jil Sander、川久保玲CDG、Sacai、Maison Kitsuné、NIKE潮鞋⋯⋯各式品牌。

今日《ET FASHION》邀請到了品牌的美女營運長宋安An，來帶大家輕鬆的逛逛店上，身為外型亮眼又年輕的品牌執行長，做起事來很有自己的一套風格，當被問及如何挑選引進哪些品牌，An回答：「每一季都會發生不同的事情，社會整體的方向會發生改變。」能夠契合人們的生活是團團認為最重要的，必須帶著品牌不停轉向，包括開設線上平台也是新策略之一。

▲團團店上帶逛。（圖／記者王則絲攝）

這天An穿著西裝外套、皮革短靴，散發幹練氣質與強大氣場，不過在談吐間不難發現其實An有著幽默的靈魂，笑起來也很可愛，率性、有趣又帶有點與眾不同的風格，也反映在品牌挑選的商品上。

▲團團店上帶逛。（圖／記者王則絲攝）

▲宋安為Charlotti Chesnais耳環拍攝商品照。

首先走向了飾品區，「最近大家可能穿著比較簡單一點，蠻推薦這個品牌（Charlotti Chesnais）的飾品，簡單又很乾淨。」An還自曝本身是沒有耳洞的，像這種夾式的耳環時髦又很方便。「白襯衫」不論是在工作還是休閒場合，都是十分萬用的單品，且不管收藏幾件都不嫌多，An自己也看上了一款白襯衫連身洋裝，什麼都不用想，一件套上就通通搭配好了。最後T恤系列更是日常必備，像是Maison Kitsuné的服裝上的許多可愛小巧思，似乎也能在其中看見An的個人特質。

▲團團店上帶逛。（圖／記者王則絲攝）

▲團團店上帶逛。（圖／記者王則絲攝）

▲宋安經常在個人IG上親自帶貨。（圖／翻攝自IG@songann）

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關鍵字：

團團, tuantuan, 喜事集團, 宋安, 選貨
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