平常襪子亂丟的他，工作時變個人？發掘另一半的「隱性優點」　讓感情走得更長遠

▲（圖／我們與惡的距離劇照）

兩個人相處，一起生活了好幾年，也許有了愛的結晶、也許正過著平淡的兩人世界，另一半的「雛形」，早已在這些時間裡，烙印出一定的樣貌。

這陣子因為新冠肺炎，影響著整個產業圈，不少人被迫留職停薪，或是在家工作，有許多夫妻因為待在一起的時間增加了，進而產生各種磨擦，導致「相看兩相厭」、彼此厭惡的局面。不過，也有些人選擇看見另一半的「隱藏優點」，了解對方在工作時的態度與專業，反而能促進夫妻間的感情，讓原本平淡無奇的「日常居家」增加了不少驚喜呢！

切換身分時，轉換不同的腦袋

▲（圖／我們與惡的距離劇照）

平常想好好聊天，不是被小孩打斷，就是下班後自己往往已經很累了，只想好好地追劇、放空，懶得花時間再和另一半說話，甚至不曉得該怎麼接對方的話題，變得越來越少溝通、說話。

以為另一半工作時，應該是和在家時一樣木訥、懶散。沒想到當聽見他與客戶通電話，或是開線上會議時，那種意氣風發的自信和有條有理的口才，完全是自己沒有看過的樣子，讓自己大感驚訝！其實，偶爾看看伴侶在工作時的樣貌，不僅能對眼前這個人有不一樣的認識，透過最直接的感受見識，也能找回宛如戀愛時的「崇拜」心理，讓感情升溫！

以為理所當然的付出，是用辛苦換來的

▲（圖／我要準時下班劇照）

男主外、女主內的家庭架構，在台灣仍然是很常見的一種生活定律。一個忙事業、一個顧家庭，雙方都有各自的辛苦和壓力，但多數人在身心俱疲的當下，大部分都只重視自己的付出，將另一半的努力視為理所當然。

經過這波疫情，彼此間都看到兩人為這個家用心的一面，並從中明白一個家的穩定，正是靠兩個人的付出所建構而成的。當相處的時間變多，看到另一半認真、專注打拼、照顧孩子的樣子，便能更感同身受且設身處地為對方著想。

學著把工作上的認真用在家庭裡

▲（圖／月薪嬌妻劇照）

雖然家是最放鬆的地方，但也不能將責任全都推到某一方身上。相反地，大部分人工作的時候都比較認真、用心，因為擔心出差錯，每一步都會走得很小心。

既然因為疫情的關係，能有多一點時間跟家人在一起，理當就可以多花一點心思在家庭上。例如回復從前與另一半的溝通時間、和孩子討論升學規畫、協助家中環境整潔，把工作時的努力與熱忱發揮在家裡，都是很有意義的事！

所有事情都是一體兩面！疫情帶來的影響絕對是有目共睹的，我們勢必也會有一些意料之外的損失。然而，多用點心去體會、感受，有時便能看到像另一半這種隱藏性的優點，轉個念來想，也不全然都是壞事吧。

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