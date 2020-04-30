fb ig video ETtoday search mobile

平常襪子亂丟的他，工作時變個人？發掘另一半的「隱性優點」　讓感情走得更長遠

>

▲隱性優點。（圖／女子學提供）

▲（圖／我們與惡的距離劇照）

兩個人相處，一起生活了好幾年，也許有了愛的結晶、也許正過著平淡的兩人世界，另一半的「雛形」，早已在這些時間裡，烙印出一定的樣貌。

這陣子因為新冠肺炎，影響著整個產業圈，不少人被迫留職停薪，或是在家工作，有許多夫妻因為待在一起的時間增加了，進而產生各種磨擦，導致「相看兩相厭」、彼此厭惡的局面。不過，也有些人選擇看見另一半的「隱藏優點」，了解對方在工作時的態度與專業，反而能促進夫妻間的感情，讓原本平淡無奇的「日常居家」增加了不少驚喜呢！

切換身分時，轉換不同的腦袋

▲隱性優點。（圖／女子學提供）

▲（圖／我們與惡的距離劇照）

平常想好好聊天，不是被小孩打斷，就是下班後自己往往已經很累了，只想好好地追劇、放空，懶得花時間再和另一半說話，甚至不曉得該怎麼接對方的話題，變得越來越少溝通、說話。

以為另一半工作時，應該是和在家時一樣木訥、懶散。沒想到當聽見他與客戶通電話，或是開線上會議時，那種意氣風發的自信和有條有理的口才，完全是自己沒有看過的樣子，讓自己大感驚訝！其實，偶爾看看伴侶在工作時的樣貌，不僅能對眼前這個人有不一樣的認識，透過最直接的感受見識，也能找回宛如戀愛時的「崇拜」心理，讓感情升溫！

以為理所當然的付出，是用辛苦換來的

▲隱性優點。（圖／女子學提供）

▲（圖／我要準時下班劇照）

男主外、女主內的家庭架構，在台灣仍然是很常見的一種生活定律。一個忙事業、一個顧家庭，雙方都有各自的辛苦和壓力，但多數人在身心俱疲的當下，大部分都只重視自己的付出，將另一半的努力視為理所當然。

經過這波疫情，彼此間都看到兩人為這個家用心的一面，並從中明白一個家的穩定，正是靠兩個人的付出所建構而成的。當相處的時間變多，看到另一半認真、專注打拼、照顧孩子的樣子，便能更感同身受且設身處地為對方著想。

學著把工作上的認真用在家庭裡

▲隱性優點。（圖／女子學提供）

▲（圖／月薪嬌妻劇照）

雖然家是最放鬆的地方，但也不能將責任全都推到某一方身上。相反地，大部分人工作的時候都比較認真、用心，因為擔心出差錯，每一步都會走得很小心。

既然因為疫情的關係，能有多一點時間跟家人在一起，理當就可以多花一點心思在家庭上。例如回復從前與另一半的溝通時間、和孩子討論升學規畫、協助家中環境整潔，把工作時的努力與熱忱發揮在家裡，都是很有意義的事！

所有事情都是一體兩面！疫情帶來的影響絕對是有目共睹的，我們勢必也會有一些意料之外的損失。然而，多用點心去體會、感受，有時便能看到像另一半這種隱藏性的優點，轉個念來想，也不全然都是壞事吧。

延伸閱讀：

相看兩相厭、離婚憑感覺？在婚姻裡，別忘了給彼此喘息的空間和相互的體諒

婚姻是一生中，最緊密的關係： 3 個巧妙的經營之道，譜出理想平衡的 ”Marriage Story“

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

https://share99.com/

關鍵字：

女子學, 隱性優點, 伴侶, 轉換腦袋, 理所當然, 付出, 家庭, 事業, 疫情
fashion.net

熱門文章

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

瑞莎3歲女兒搶穿4萬元MANOLO BLAHNIK高跟鞋

瑞莎3歲女兒搶穿4萬元MANOLO BLAHNIK高跟鞋

2020新錶／W＆W錶展上線　看看哪只沛納海保固70年

2020新錶／W＆W錶展上線　看看哪只沛納海保固70年

5雙「小白鞋」橫掃全球時尚圈　不敗經典款10年後繼續穿

5雙「小白鞋」橫掃全球時尚圈　不敗經典款10年後繼續穿

侯佩岑在家背4.7萬7元Chloe包　釣出梁詠琪喊女神

侯佩岑在家背4.7萬7元Chloe包　釣出梁詠琪喊女神

GA「黑管唇釉」搶先全球首賣！#101溫柔奶茶色必收

GA「黑管唇釉」搶先全球首賣！#101溫柔奶茶色必收

吳卓源、李玉璽帶逛PRADA叢林風快閃店　檸檬黃夯包超欠敗

吳卓源、李玉璽帶逛PRADA叢林風快閃店　檸檬黃夯包超欠敗

J’adore香氛添新成員！髮香噴霧、滾珠瓶報到

J’adore香氛添新成員！髮香噴霧、滾珠瓶報到

「米其林起司蛋糕」食譜公開沒道理不跟！

「米其林起司蛋糕」食譜公開沒道理不跟！

CITIZEN強悍設計吸引戶外好手　上山下海安啦！

CITIZEN強悍設計吸引戶外好手　上山下海安啦！

ET Fashion

推薦閱讀

認錯才是深愛！吵架最先低頭的3大星座　巨蟹拼命為對方找台階

認錯才是深愛！吵架最先低頭的3大星座　巨蟹拼命為對方找台階

最容易「毀滅式分手」的3大星座女！處女拿餘生當賭注、第一名惹不起

最容易「毀滅式分手」的3大星座女！處女拿餘生當賭注、第一名惹不起

韓素希「小三唇色」超魅惑！桃紅、豆沙裸　5支同款口紅必收

韓素希「小三唇色」超魅惑！桃紅、豆沙裸　5支同款口紅必收

電商增長35％也無力回天！愛迪達Q1營收見底　室內拖成最熱商品 Dior推出超強遮瑕神器　完整10色讓你挑，一抹肌膚膨起來 一半女生都不知道！5個簡單小技巧，讓「面膜力」大躍進 楊冪真實細腿比精修圖還狂！直播帶貨「洞洞鞋」網友看呆 不到300元買明星同款包！巨可愛「春捲包」把KITTY、世界名畫帶著走 2020新錶／百年靈80年代經典款回歸　女性也有帥氣飛行錶可戴了！ 《夫婦的世界》正宮、小三狠鬥　唯一共識「耳環同品牌」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面