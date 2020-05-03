永遠覺得少個包？4個日常必備黑色包型　出遊、逛街怎麼配都好看

▲（圖／Pinterest）

女人的衣櫃永遠少一件衣服、鞋櫃永遠少一雙鞋、收藏櫃裡更是永遠少一個包包！只要任何與自己身上有關的東西，女人都容易因為品牌、設計、造型、款式等不同的「理由」，一步步邁向各種「蒐集」的不歸路。

既然是收藏，如果又能兼具好看、實用，那就更好了！以超百搭的黑色包包為例，配合著不同大小、包型，無論是上班、逛街、出遊都能輕鬆搭配。下回不曉得要買哪一種包的時候，就從黑色的包開始選起吧！

精緻小包：跟上流行趨勢

▲（圖／Pinterest）

近幾年，小包可說是慢慢取代了大包的市場。正因為小，所以更顯精緻俐落，大家也不厭其煩地準備另一個卡夾或錢包，解決包包空間不足的困難。

從精品到平價，各品牌每季的熱賣款中，絕對都有黑色的小包，搭配鏈條、皮革等不同元素，讓我們可以針對個人需求和喜好，找到最適合自己的款式！這類型的包包，很適合逛街、約會的時候揹，不管穿輕鬆的牛仔褲或是富有小女人的裝扮，都很適合呢！

大容量水桶：既帥氣又隨意

▲（圖／Pinterest）

相較於精緻的小包，水桶包的容量便顯得「夠用」許多。女孩們出門必帶的手機、衛生紙、化妝包都擺得進去，有時甚至連小把的雨傘都能一起帶上！

黑色的水桶包外型沉穩、耐看，資深OL一定要入手一個。不過，水桶包本身比較帥氣、大方一點，因此在服裝搭配的部分，最好偏向帶點利落、自在感的風格，若是穿得太淑女，反而會出現尷尬的違和感。

耐用公事包：開會提案就靠它

▲（圖／Pinterest）

工作時，偶有外出開會、提案的機會，有時也會需要帶上平板或筆電，這時如果拿一個大大的筆電包，便會壞了整體的搭配感。

因此，一個耐看又不失禮節的黑色托特包，就是OL的必備行頭！把所有重要的東西全都放在包包裡，不管走到哪裡，都不必擔心漏帶了什麼，更不用害怕包包的空間不夠，這種包包的存在，正是適合隨身必需品超多的OL們！

隨興後背包：增加雙手便利性

▲（圖／Pinterest）

每當到異地旅遊或是假日到郊外踏青的時候，後背包便成了重要的角色，讓我們的空手可以騰出來，更加活動自如，不會綁手綁腳的。

雖然後背包的款式、造型有很多，不過還是以黑色的簡約風最耐搭，也不用擔心出遊時弄髒不好看！而且，後背包的容量通常也很足夠，可以帶上水瓶、帽子等戶外會需要的物品，十分好用、方便。

黑色不僅屬於百搭色，同時也是永遠不會退流行的經典色！身為包控的我們，既然那麼喜歡包包，更應該找到實用好看可以常常揹的包，讓它們出現在日常的每一天，豐富我們的穿搭與生活！

延伸閱讀：

小資女入手款！6 個萬元以下的包包品牌，偶爾寵愛自己一下也很可以

真皮包又發霉了嗎？6 個皮件救急保養術，讓包包保有亮麗色澤

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

https://share99.com/