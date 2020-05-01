「全白撲克牌」讓你神經衰弱！玩配對遊戲難度高到懷疑人生

編輯／Emily 圖／翻攝自kinoq.theshop.jp

最近大家都減少外出、待在家裡，但在家時間總是特別漫長，為了消磨時間，拼圖等室內遊戲又重新流行，甚至還有超困難的全白、透明版本給你挑戰。日本品牌Kino.Q現在則推出一款「全白撲克牌」，要把人逼到神經衰弱，紙牌上面少了數字、花色到底要怎麼玩？

這款撲克牌被取名為「紙神經衰弱」，要用全白的紙張把你逼瘋。雖說牌面都是空白，細看卻略有不同，原來它們是用不同材質、重量的紙所製成，整副牌中有26種紙類，同一種類的牌有兩張，全部跟普通撲克牌一樣共54張。

少了數字、花色，一樣可以來玩常見的配對遊戲，把牌通通蓋起來，邊翻邊靠記憶找出兩張相同的牌，要把這堆超像的牌配對成功，絕對讓你玩到神經衰弱。空白牌面可以掀開，下面寫著紙類資訊，這樣就可以確認、順便長知識了。另外也能發揮創意，拿來玩抽鬼牌、心臟病⋯⋯，相近的牌面絕對會讓遊戲難度更高！

這款有趣的紙牌讓人好想購入，一副售價3,300日圓（約台幣918元）。另外也能選擇玩拼圖來打發時間，先前網路上討論度很高的月球拼圖，還有推出其他款式，其中地球款也超級美，是使用NASA實際在太空拍攝的照片，拼拼圖時讓我們讚嘆自己星球的景色之餘，也能考驗腦力和眼力。

在 Instagram 查看這則貼文 four point puzzles（@fourpointpuzzles）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 21 日 下午 12:45 張貼

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