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嬰兒香之後「純棉香」爆紅！韓國cocodor浮游花草　透明瓶身夢幻破錶

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▲擴香。（圖／品牌官網）

▲繼「嬰兒味香水」爆紅之後，韓國香氛品牌cocodor浮游花草「純棉香」再掀熱潮。（圖／品牌官網、IG，以下同）

編輯／Ann

先前快時尚品牌一款「嬰兒味香水」意外爆紅，正好迎合時下清新香氣熱潮，韓國香氛品牌cocodor延續這一純潔基調，推出純棉花香、黑櫻桃擴香，更賦予其絕美浮游花草造型，在擴香瓶中加入永生花，仿佛飄舞在香甁中一般，小小一瓶就讓空間大加分，快點手刀搶起來！

▼▼點圖搶超值組▼▼

▲cocodor浮游花草。（圖／Her）

▲韓國cocodor浮游花草系列擴香瓶-2入特惠組（純棉花香+黑櫻桃），原價1,398元，特價858元。點我購買。

▲擴香。（圖／品牌官網）

▲cocodor浮游花草系列，絕美外觀連放著都是療癒享受。

近期清新基調的香氛成為大勢，韓國香氛品牌cocodor的純棉花香、黑櫻桃味，完美命中簡約控，不僅在造型上注入圓滑透明瓶身，質感的銀色瓶蓋下，清晰可見天然乾燥花，在其中翩翩起舞，仿佛時間定格一般收藏美感，購物網站「Her和她」推出純棉花香與黑櫻桃兩瓶一組超級優惠，原價1398元，限時只要898元，划算到想一次多囤幾組。

▼▼點圖搶超值組▼▼

▲cocodor浮游花草。（圖／Her）

▲韓國cocodor浮游花草系列擴香瓶-2入特惠組（純棉花香+黑櫻桃），原價1,398元，特價858元。點我購買。

香氣令人舒心，「純棉花香」以柑橘與薄荷為主，質感香氣就好似剛曬過太陽的棉被，純潔不受污染；喜歡稍甜調香氣的可以選擇「黑櫻桃」，運用熟透的黑櫻桃加上清甜的西柚與蘋果，搭配粉嫩乾燥花呈現，宛如絕美裝飾品。

另外，經過專業調香師調需1、2天提味，擴香瓶也可透過擴香棒調整氣味，隨個人喜好更改，也難怪cocodor浮游花草系列擴香瓶一推出便引起網友直呼：「超美」、「終於有棉被的味道了」、「味道很清新」。

關鍵字：

Her, 擴香, 浮游花草, 南韓, 香氛, cocodor
fashion.net

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