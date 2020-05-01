潮人都在背的「春捲包」　逛超市也變成時尚伸展台

文／C編

來自德國的LOQI包因為方便收納捲起，所以被暱稱為「春捲包」，不但收納在包包裡面超級輕巧，各式主題印花、大容量、防潑水等等設計，直接背著上街也方便又好看，不到300元就可以到手，比吃一頓還便宜，甚至可以多買幾個搭配衣服。快看看到底有哪些超可愛的款式可以選擇，買給自己或是朋友都很有心意。

▲LOQI春捲包一背就時髦。（圖／翻攝LOQI IG）



購物平台「Her和她」共引進70多種款式可以挑選，而且只要買一個就免運，瞬間讓人陷入選擇障礙，不知道到底要買哪一個才好，春捲包的厲害之處，就在於每個人都能找到喜歡的圖案，來快看小編推薦的款式，不管是超萌卡通圖案還是時尚潮人街拍款通通有，去菜市場拿它都變成時尚伸展台。

滿滿少女心：三麗鷗聯名款

最值得女孩們入手的絕對就是讓人一看就開心到想尖叫的卡通圖案，春捲包與三麗鷗聯名，Hello Kitty有清新手繪風、學院感的格紋、繽紛的花朵、雙子星Kiki Lala充滿粉嫩少女心，還有湖水綠色的哈妮鹿、慵懶派王者蛋黃哥，每一款都可愛破表，雙面不同圖案還能依照心情換著背，買了絕對不用擔心撞包。

▲手繪感的Hello Kitty正反兩面圖案不同，原價550元，特價450元。點我購買。

▲Hello Kitty與繽分花朵超搭，正反兩面圖案不同，原價550元，特價450元。點我購買。

▲格紋Hello Kitty很有學院風、KiKi Lala少女心滿分，原價550元、特價450元。點我購買。

▲蛋黃哥、哈妮鹿，染上湖水綠色很夢幻，原價550元、特價450元。點我購買。

拎著就出發：旅行系列

防疫超過100天，好久沒有出門去玩，想念哪個城市的美景以及人文氣息嗎？城市系列包款可以滿足你的需求，印上各地經典的建築以及城市風格，紐約的克萊斯勒大樓與自由女神、倫敦的大笨鐘和倫敦眼、莫斯科的俄羅斯娃娃與芭蕾女伶、大堡礁海繽紛的魚兒，每一款都可以勾起你曾經的旅行回憶，或是把想去但還沒規劃的地點先買下，最棒的是旅行系列3件特價再8折，平均一件才280元，實在太划算。

▲莫斯科（左）、大堡礁，原價450元、特價350元，旅行系列3件再8折。點我購買。

▲倫敦的知名地標都在包包上，原價450元，特價350元。點我購買。

藝術派首選：博物館系列

無論是古典、現代藝術作品，都是春捲包的素材，不同風格的繪畫印上包包，創造出不同的個性，曾與許多精品聯名的Keith Haring小人塗鴉、Jean-Michel Basquiat帶點瘋狂的畫作，都出現在春捲包上，絕對是時尚潮人必選包款，拿在手上簡單搭配牛仔褲、T恤就非常有型，也有《蒙娜麗莎的微笑》、《戴珍珠耳環少女》、梵谷的《星空》、《向日葵等》名畫，盡顯品味。

▲春捲包印上不同畫作展現風格。（圖／untitled_min IG、abodeebenelux IG）

▲美國藝術家Jean-Michel Basquiat的塗鴉作品，原價520元，特價420元。點我購買。

▲Keith Haring的塗鴉相當經典，原價520元，特價420元。點我購買。

▲博物館系列《蒙娜麗莎的微笑》，原價520元，特價420元。點我購買。