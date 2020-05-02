絕美「浮游花草」香氣迷人、永不凋謝！韓國超夯　取代鮮花送媽媽

▲絕美的cocodor擴香瓶。（圖／翻攝cocoder官網）



文／C編

母親節很多人都會送康乃馨給媽媽，但是花束放一陣子會謝掉，換個新的方式把花朵的心意傳達給母親吧！像是送裡面漂浮著永生花的擴香瓶就是不錯的選擇，裡面不但有美美的花朵，更重要的是還可以將心意延續更長久的時間，讓媽媽沉浸在溫暖的香氣中，隨時感受到滿滿的愛。

▲韓國cocodor浮游花草系列擴香瓶-2入特惠組（純棉花香+黑櫻桃），原價1,398元，特價858元。點我購買。

韓國cocodor的擴香瓶向來超受歡迎，其中浮游花草系列，讓美麗的永生花在擴香精中優游，賞心悅目，不同的香氣搭配不同色彩、種類的小花兒，送給媽媽再適合不過，購物平台「Her和她」推出氣質森林系花朵的「純棉花香」與甜美粉紅色調的「黑櫻桃」，兩瓶原價1398元，特價只要858元，當作母親節禮物，或想多買幾組療癒自己，都要趕緊手刀搶。

黑櫻桃

黑櫻桃是香甜的味道搭配上芒果的香氣，酸酸甜甜的水果香氣，讓人聞到就會覺得心情都跟著好起來，還加入焦糖的提味，讓整體更加濃郁香甜，彷彿是對媽媽的愛，隨時環繞香氣，瓶子裡是粉色系的花朵，就像是康乃馨的顏色，放在家中，讓空間變得可愛夢幻。

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純棉花香

銷售冠軍的「純棉花香」散發出有如洗完澡的肥皂香氣，就像是寶寶身上的香味一樣，非常舒服療癒，不喜歡太粉、太濃烈的女孩，純棉花香絕對是首選，不知道媽媽喜歡什麼味道，挑這款準沒錯，絕對會中，營造溫暖、舒服的空間氣氛。

【同場加映】

四月花香

以蘋果、甜橙帶出香甜明亮的前味，中間玫瑰、橙花還有茉莉花的白色花香，帶出清新的中韻，最後以香草、麝香增添餘韻悠長，非常適合喜歡花香調的媽媽們，放在家中就宛如置身在花園、照射著暖暖的太陽，讓人都跟著心曠神怡了起來。

▲韓國cocodor浮游花草系列擴香瓶220ml（四月花香），原價699元，特價599元。點我購買。

百花綻放

喜歡清爽香調的女孩絕對不能錯過，綜合草本、青蘋果、檸檬、康乃馨等香調，比起四月花香更加清爽、繽紛，是喜歡時尚感媽媽會喜歡的味道，能夠讓居家空間更為亮麗，母親大人的心情也會跟著輕盈起來。

▲韓國cocodor浮游花草系列擴香瓶220ml（百花綻放），原價699元，特價599元。點我購買。