Supreme全新牛仔外套和「LV聯名」撞款　定價超親民，免萬元直接入手

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還記得當年轟動全球的Louis Vuitton（LV） X Supreme聯名系列嗎？現在Supreme讓各位不用花數十萬就能買到，因為在這週的新品發售迎來一款名為「Hole Punch Denim Trucker」的破洞牛仔外套，不仔細看還以為是LV X Supreme重新補貨上架！

▲LV X Supreme聯名款（左）的設計與新款破洞牛仔外套（右）相似。（圖／翻攝自Supreme官網）

來到Supreme第10週的新品發售，這次除了發售Cutout Box Logo大學T之外，就屬破洞牛仔外套最受關注，原因來自外套整體採用丹寧布為主體，並讓其佈滿破洞印花，使外套擁有LV X Supreme聯名款的既視感，同時為了讓整體更有一致性，Supreme還推出漁夫帽來搭配外套，而配色部分則有卡其色與黑色可選喔！





▲Cutout Box Logo大學T，定價為美金158元（約台幣4,750元）。（圖／翻攝自Supreme官網）







▲破洞牛仔外套配有三種顏色，定價為美金218元（約台幣6,550元）。（圖／翻攝自Supreme官網）

▲漁夫帽可與牛仔外套搭成套裝，定價為美金68元（約台幣2,050元）。（圖／翻攝自Supreme官網）

受到新冠肺炎（COVID-19）影響Supreme美國與歐洲門店暫時關閉，因此都會在官網進行發售；日本方面則會在5／2正式登陸原宿、澀谷、代官山、大阪、名古屋、福岡等6家分店與官網。若是沒有過多預算直上聯名款，這件也是不錯的選擇。

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